Lucca Marathon protagonista alla 31^ Staffetta di Primavera: ottimo risultato per i veterani

mercoledì, 28 marzo 2018, 09:02

Finalmente un week end di primavera. Non solo la pioggia, come è accaduto nelle scorse settimane, ma anche il sole ed il tepore portano risultati straordinari agli atleti dell’ASD Marciatori Antraccoli Lucca

mercoledì, 28 marzo 2018, 08:59

Alla prima prova stagionale il pilota barghigiano si é confermato uomo da battere nonostante sia stato al debutto con la nuova "Swift" 1.0 Boosterjet RS, affiancato da Sara Baldacci. Grande interesse intorno all'essere diventato testimonial nazionale dell'Aism (Associazione Italiana Sclerosi Multipla)

martedì, 27 marzo 2018, 16:40

E' stato nuovamente il campo gara di San Leonardo in Treponzio a ospitare una competizione federale questa domenica, impianto sempre più richiesto per le competizioni di ginnastica ritmica, ed è stata nuovamente Gym Star, padrona di casa, a emozionare il pubblico con la grinta delle proprie ginnaste

martedì, 27 marzo 2018, 13:23

Arrivano buone notizie per la "Michela Fanini" dall'Est Europa e in particolare da Uzhgorod, città dell'Ucraina Occidentale al confine con Slovacchia e Ungheria, dove in una manifestazione internazionale a tappe la 24enne ucraina Olechka Shekel ha conquistato un ottimo secondo posto finale, aggiudicandosi anche l'ultima frazione

martedì, 27 marzo 2018, 12:39

Non lascia speranze agli altri concorrenti e taglia il traguardo in solitaria, staccando il secondo classificato di oltre un minuto: è implacabile Gideon Kurgat, fuoriclasse keniota recentemente unitosi alla Virtus CR Lucca, che alla “XX mezza maratona dei Fiori” di San Benedetto del Tronto allunga la serie di ottime prestazioni...

martedì, 27 marzo 2018, 10:40

Da poco è terminata l'avventura degli atleti dell’Asd L’Allegra Brigata, che non hanno deluso le aspettative, ai Giochi Nazionali Invernali Special Olympics che si sono disputati sulle piste innevate di Bardonecchia Valsusa a che vi hanno partecipato circa 500 atleti in gara seguiti da 130 tecnici, 80 accompagnatori e 200...