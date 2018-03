Sport



Marciatori Antraccoli, grandi successi nel week-end

mercoledì, 21 marzo 2018, 09:27

La pioggia non ferma gli atleti dell’ASD Marciatori Antraccoli Lucca nemmeno quest’ultimo week-end. Il soprannome di “anatroccoli” calza a pennello, forse sono atleti con i piedi palmati che sotto la pioggia riescono a dare e ottenere il massimo ? Può darsi visto il numero di successi raccolti anche quest’ultimo wee-end.

Sabato, la non competitiva “Rotary insieme si vince” del Trofeo Podistico Lucchese, “Il Sabato si vince” a Porcari, dove ben 36 anatraccolotti hanno partecipato sfidando il mal tempo aggiundicandosi il 3° posto nella classifica gruppi. Un ottima partenza per il week-end.

Domenica, comincia con uno splendido 4° posto di squadra con 38 presenti alla 38° marcia non competitiva di Pinocchio, la sgambata delle colline pesciatine, organizzata nell’ambito del T.P.Lucchese dal GP Amatori Avis Pescia.

Ma le soddisfazioni domenicali non sono terminate, anzi !

A Torino, uno splendido Giulio Davini, ultramaroteneta del gruppo, si è scatenato alla “Santander, la mezza di Torino” traguardando il suo nuovo personal best sulla distanza (1h35’57”).

A Pistoia, alla 31° maratonina Città di Pistoia, sotto una pioggia incessante, 22 atleti della nostra squadra, si sono misurati con un percorso veramente impegnativo portando a casa una splendida 4° posizione di squadra e moltissimi risultati personali di rilievo, citiamone alcuni, senza far torto a chi non sarà nominato, ma sono stati vermente tutti e 22 veramente molto competitivi.

Le nostre donne a premio: Donatella Serfini, 6° di categoria,1h42’49”; Kelly Sichi, 29° di categoria, 1h43’21”; Giulia Mariti 30° di categoria, 1h44’37”; Antonella Figliolino, 53° in 1h56’10”.

Nella categoria maschile: Alessandro Stefanini, 24°assoluto, con 1h19’45”; Alessandro Orsolini54°assoluto 1h23’39”; Gianluca Simonetti, nuovo personal best 1h24’33”; Alberto Frediani, nuovo personal best, 1h25’02”; Alessandro Milianti, nuovo personal best, 1h38’40”; Andrea Pelleriti, nuovo personal best, 1h43’24”; Stefano Giorgetti, nuovo personal best, 1h53’52”

Nel meraviglioso scenario della Villa La Ferdinanda Artimino, si è svolta la Artimino ultramarathon, lungo un percorso di 2.670 m, gli atleti hanno scelto se gareggiare la mezza maratona, la maratona o la 8 ore.

In una giornata dal meteo incerto e di fronte ad un tracciato molto duro e ben segnalato dall'organizzazione, 6 antraccolotti si sono cimentati sulla lunghezza della mezza maratona e delle 8 ore.

I risultati sulla mezza maratona sono stati ottimi: 1° posto dell’irriducibile Michela Ruberti, 6° posto di categoria (10° assoluto) per Giuseppe Conti e un gran rientro nel circo agonistico dopo un lungo infortunio per il nostro Giuliano Dinelli che sta tornando competitivo e presto sarà nuovamente protagonista.

Sulla 8 ore, prestazioni davvero eccellenti per Luca Giovannoni e Massimiliano Vitellaro(alla sua prima Ultramaratona) giunti rispettivamente 11° e 12° assoluto, 7° e 8° di categoria, percorrendo 63.9 km e 63.8 mentre l'infaticabile Mauro Fenili che nelle 8 ore ha percorso 60 km, ha sfiorato il podio della categoria Argento con una prestazione costante e solida ma sopratutto rendendosi protagonista di un nobile gesto sportivo, gli era stato, infatti, erroneamente conteggiato un giro in più e prontamente lo ha segnalato ai giudici di gara.

I nostri atleti appassionati di Trail hanno conseguito grandi risultati al Trail Monti Pisani, svoltosi su tre diversi percorsi (corto, medio e lungo) e corso in condizioni estreme.

Sul percorso corto si sono abilmente destreggiate Irene Cerrai, Paola Sausa, Raffaella Drammissino e Barbara Novelli: bravissime!

Sul percorso medio sono stati impegnati due grandi atleti Giovanni Petruzzi e Marco Merola.

Sul percorso lungoLuca Picchi si è classificato al 5° posto assoluto e al 17° Alessandro Tuccori, entrambi riuscendo a correrla tutta perchè passati prima che il percorso venisse chiuso e deviato sul medio a causa delle avverse condizioni meteo. Per entrambi, quindi, un lunghissimo trail tra neve, ghiaccio, vento e pioggia.

Per Picchi e Tuccori (entrambi sotto nella foto della premiazione finale) doppia soddisfazione, si sono aggiudicati anche il 2° e 3° posto nella classifica del Challenge dei Monti Pisani che comprendeva i migliori piazzamenti in questa gara ma anche nelle seguenti: “Trail Monte Penna”, “Vertical Faeta”, "Gran Premio del Monte Serra, Ragazzi del Vega10"