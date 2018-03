Sport



Michela Fanini: pronte alle... strade bianche

giovedì, 1 marzo 2018, 15:23

E' tutto pronto in casa della "Michela Fanini" per l'esordio italiano in una gara di World Tour.

La formazione lucchese, infatti, ha ultimato la preparazione per l'ormai classica "Strade Bianche" in programma nel senese sabato 3 marzo.

Il gruppo, tra l'altro, è reduce dalla positiva esperienza alla "Settimana Valenciana". "Il bilancio della trasferta spagnola – ha sottolineato il direttore sportivo Mirko Puglioli – è positivo. Le ragazze sono apparse in crescita con il passare dei giorni; segno questo che la condizione sta migliorando. Sapevamo di avere davanti team molto più avanti nella preparazione ma non ci siamo scoraggiati e, soprattutto nelle ultime tappe, con Anna Ceoloni, ci siamo messi in evidenza. Le Strade Bianche saranno un altro importante test per capire a che punto siamo con gli allenamenti invernali".

Sui tratti sterrati della campagna intorno a Siena saranno impegnate Anna Ceoloni, Francesca Balducci, la campionessa d'Ungheria Monika Kiraly, quella d'Ucraina Evgenjia Vysotska, la connazionale Olechka Shekel e la venezuelana Lilibeth Chacon che, come tutte le sudamericane, sta soffrendo il freddo di questi giorni.

Domenica, infine, la squadra di patron Brunello Fanini al gran completo parteciperà ad una gara "elite" a Montignoso di Massa Carrara.