Nadia Centoni trascina il Cannes alla vittoria in Coppa di Francia

mercoledì, 14 marzo 2018, 10:58

Ci voleva il ritorno della pallavolista lucchese Nadia Centoni al Cannes per riassaporare il piacevole gusto della vittoria.Dopo un periodo di appannamento, la società della Costa Azzurra è tornata ad aggiudicarsi la Coppa di Francia proprio dopo il ritorno di Nadia nelle sue file, dopo due stagioni al Galatasaray in Turchia .E' stata proprio la Centoni la carta vincente nella bella corsa verso la finale di Parigi, nella giornata che ha celebrato il volley d'Oltralpe. In finale, poi, la numero 13 di S.Concordio si è superata con uno score straordinario : 24 palloni messi a terra, con una stratosferica percentuale vincente del 53% che la pone fra le più importanti giocatrici di sempre in Francia e in Europa. Il 3-1 con il Beziers, formazione emergente, porta la sua inequivocabile firma.



Con questa Coppa di Francia il Cannes raggiunge quota 20, delle quali ben 8 vinte con Nadia Centoni in campo. Al suo primo tifoso, papà Giuliano, Nadia ha però confidato di non essere appagata. L'obiettivo è arrivare alla finalissima del campionato, in programma il prossimo 5 Maggio. Sulla carta il Cannes non è favorito nei playoff che stanno per partire, ma con una Nadia Centoni così motivata e in grande forma, tutto può succedere.