Rachele Somaschini al via del Rally del Ciocco

mercoledì, 21 marzo 2018, 17:10

Esordio stagionale per Rachele Somaschini al 41° Rally del Ciocco e Valle del Serchio valido come prima prova del Campionato Italiano Rally 2018. Con il via ufficiale della stagione, sulle strade toscane, ripartirà anche l’iniziativa #CorrerePerUnRespiro, voluta dalla giovane pilota milanese per coniugare la sua passione per i motori al ruolo di testimonial della Fondazione Ricerca Fibrosi Cistica – Onlus.

“Se oggi io posso affrontare un rally, con oltre 150 chilometri di prove speciali e quasi 500 chilometri totali, è soprattutto grazie alla ricerca che negli anni ha fatto grandi passi in avanti e ha migliorato la qualità e l’aspettativa di vita di chi, come me, è affetto da fibrosi cistica. – ha commentato Rachele Somaschini – La ricerca, però, ha un prezzo gravoso ed è indispensabile continuare ad alimentarla per poter raggiungere il traguardo della guarigione ed è per questo che, con l’iniziativa #CorrerePerUnRespiro, cerchiamo di sensibilizzare e informare sulla più comune tra le malattie genetiche gravi”.

Anche sulle strade del “Ciocco” #CorrerePerUnRespiro sarà presente con i volontari e, anche grazie al sostegno dell’Ussi Official Fans Club e di Anna Andreussi, varranno raccolti fondi a sostegno della ricerca attraverso i gadget #CorrerePerUnRespiro e le uova di Pasqua della Fondazione Ricerca Fibrosi Cistica – Onlus nel parco assistenza di Castelnuovo Garfagnana.

“Voglio ringraziare Anna Andreussi e il suo fans club per l’ospitalità e il sostegno che ci hanno voluto fornire in questo primo appuntamento stagionale. Un palcoscenico importante come quello del Campionato Italiano Rally è il miglior modo per poter continuare la campagna di sensibilizzazione che portiamo avanti da alcuni anni. La speranza è quella, dopo aver raccolto oltre 50 mila euro a sostegno del progetto Task Force For Cystic Fibrosis, di poter fare un altro passo importante nella lotta contro la malattia”.

Rachele Somaschini, navigata da Alessandra Benedetti, sarà al via del 41° Rally del Ciocco e Valle del Serchio con la MINI Cooper S JCW in classe RSTB 1.6 Plus. Il via ufficiale del primo round stagionale del CIR verrà dato venerdì 23 marzo alle ore 17.30 sul lungomare di Forte dei Marmi, per poi trasferirsi in Garfagnana dove sabato l’equipaggio RS Team – Plus Rally Academy, supportato ufficialmente da ERTS – Hankook Competition, sarà impegnato sulle 14 prove speciali che completeranno uno dei rally più difficili e spettacolari del panorama tricolore.

“Sicuramente c’è un po’ di emozione all’inizio di ogni nuova stagione. Quest’anno, in particolar modo, si aggiunge anche un po’ di preoccupazione visto l’esordio nel Campionato Italiano Rally. – ha aggiunto la 24 enne di Cusano Milanino – Sarà importante per me acquisire esperienza cercando, comunque, di andare il più forte possibile. L’impegno di RS Team e Plus Rally Academy e il sostegno di ERTS Hankoook Competition sarà massimo e sono certa che avrò a disposizione una vettura molto competitiva. Saremo, poi, io e Alessandra a dover ripagare gli sforzi del team con una prestazione all’altezza”.