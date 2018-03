Sport



Rugby Lucca, contro Spezia alla ricerca del tredicesimo successo

venerdì, 23 marzo 2018, 09:55

Vietato sbagliare, vietato distrarsi. Questa la parola d’ordine in casa Rugby Lucca dopo il sofferto ma meritato successo di domenica scorsa contro il Gispi Prato, successo che ha permesso ai rossoneri di balzare al primo posto in classifica. Domenica (25 marzo), infatti, capitan Mei e compagni scenderanno in campo al Romei alle 15:30 contro il Golfo Poeti con l’obiettivo di proseguire la loro striscia di vittorie e mantenere il primato.

Reduce da 12 vittorie consecutive, adesso Lucca è padrona del proprio destino: se non commetterà passi falsi da qui fino al termine della stagione (mancano appena 7 partite), potrà festeggiare la tanto agognata promozione. Quella di domenica, però, non sarà una partita facile: i rossoneri vengono da due vere e proprie battaglie che hanno tolto molte energie. Inoltre, la formazione spezzina, terza in classifica e reduce dalla bella vittoria per 14-7 contro il Florentia, avrà preparato la sfida sin nei minimi particolari e si presenterà a Lucca nelle migliori condizioni possibili. Se è vero, infatti, che Lucca ha ottenuto 2 vittorie su 2 in regular season, è anche vero che le sfide tra le due formazioni sono sempre state molto equilibrate. Lucca non potrà dunque concedersi cali di tensione. “Quado giocano contro di noi tutti danno il 100% - ha detto in settimana capitan Mei per caricare l’ambiente -. Siamo la loro ossessione, perché siamo forti. Non possiamo mollare”.



Nel frattempo, arrivano notizie positive dall’infermeria, con mister Giovannico che avrà a disposizione quasi l’intera rosa, una bella boccata d’ossigeno dopo il tour de force delle ultime settimane. Appuntamento dunque domenica al Romei alle 15:30.