Sport



Rugby Lucca sbanca il campo del Bellaria Cappuccini

martedì, 13 marzo 2018, 09:40

Un’autentica battaglia, una sfida di lotta, di sacrificio, di conquista metro dopo metro, di orgoglio. La partita andata in scena domenica a Pontedera è stata tutto questo. Una partita d’altri tempi, con un campo reso quasi impraticabile dalla pioggia torrenziale, con tutti gli schemi saltati, dove l’unica cosa che contava era la voglia di non mollare. Alla fine l’ha spuntata Lucca per 12 – 17 al termine di una gara che capitan Mei e compagni ricorderanno a lungo.

Lucca parte male ed è costretta a difendere a lungo nella prima fase del match. La squadra locale del Bellaria Cappuccini imposta la partita sul fisico e sull’uno contro uno vicino al raggruppamento. Una strategia semplice ma efficace che premia la squadra di casa e che mette invece in difficoltà i lucchesi, abituati ad allargare molto il pallone e penalizzati dal campo pesante, per usare un eufemismo, e dalla pioggia.

I biancoverdi locali vedono premiato il lungo forcing iniziale e trovano la meta del vantaggio che vale il 5-0. A questo punto però, Lucca reagisce e scarica a terra tutti i suoi cavalli. Con una frase centrale perentoria, gli ospiti riescono a ribaltare le sorti dell’incontro segnando tre mete in pochi minuti prima con Gonella, poi con Consonni e infine con Gallorini. Grazie a questo exploit, i rossoneri chiudono la prima frazione in vantaggio per 5 – 17.

Quando però il più sembra fatto per gli uomini di mister Giovannico, ecco che invece Pontedera torna prepotentemente in partita. La ripresa, infatti, è praticamente un monologo della squadra di casa che cerca in tutti i modi di portare a casa una vittoria di prestigio. Lucca è costretta a difendere a più riprese sulla propria linea di meta, con il Bellaria che continua ad attaccare a oltranza, senza però mai forzare per non perdere il controllo dell’ovale. La tattica funziona e i locali riescono a trovare la metà che accorcia le distanze. Gli ultimi 20 minuti sono da cuore in gola, con i locali alla spasmodica ricerca della meta della vittoria ed i lucchesi asserragliati a difesa di una vittoria fondamentale per la classifica. La strenua resistenza di capitan Mei e compagni alla fine viene premiata. I lucchesi reggono fino alla fine e al triplice fischio possono esultare ancora una volta. Lucca vince per 12-17.

Difficile dare un giudizio tecnico ad una partita del genere. Quello che contava di più era il cuore e la voglia di sacrificarsi per portare a casa il risultato. Lucca ha dimostrato di avere anche queste doti. Grazie a questa vittoria, i rossoneri mantiengono il secondo posto nella classifica del mini torneo che assegna la promozione diretta alla C nazionale, distanziata di un solo punto dai Gispi Tigers.



Proprio la formazione pratese sarà ospite, domenica prossima (18 marzo), al Romei in quello che si preannuncia come lo scontro tra le due formazioni più in forma del momento. In caso di vittoria, ovviamente, Lucca scavalcherebbe proprio il Gispi al primo posto della classifica e metterebbe un fondamentale mattoncino in ottica promozione.