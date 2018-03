Sport



Scherma, Gnech sul podio a San Severo

sabato, 10 marzo 2018, 23:14

Positiva la trasferta a San Severo di Puglia per gli sciabolatori della Puliti impegnati nella terza prova del Trofeo Kinder+Sport. Giacomo Gnech, ormai costante nei primi posti delle classifiche nazionali, si è piazzato al terzo posto tra i “Giovanissimi” con la consueta splendida gara che l'ha visto imporsi su una serie di avversari prima di essere fermato, in semifinale, dal romano Imbasteri. Ha vinto la gara l'altro romano Pagano, primo del ranking.

Meno brillante del solito Pietro Marchini sconfitto da Pagano nei sedicesimi.

Nella gara dei “Ragazzi” Zaccaria Vincenzi che stava tirando, anche lui, con molta bravura, ha chiuso al quinto posto per aver perso 14 a 15 col siciliano Guardalà. Purtroppo l'allievo di Radoi è stato tartassato da un arbitraggio infelice nel primo assalto di finale,

Fortune alterne per le femmine. Non bene Lidia Radoi, sconfitta dalla romana Esposito e classificata al 22^ posto tra le “Ragazze”. Ottimo invece l'esordio di Loredana Rodilosso, impegnata per la prima volta in una gara nazionale, che ha mostrato grinta e capacità tra le “Giovanissime”

Nella foto: Gicomo Gnech