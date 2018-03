Sport



Softball: è iniziata la quarta stagione del torneo di Macerata

venerdì, 30 marzo 2018, 13:05

Sul diamante del capoluogo si sfideranno otto squadre provenienti da tutta l'Italia, categoria Under 22, e ovviamente ci sono anche le Nuove Pantere. Il torneo si svolgerà per tutto questo lungo weekend di Pasqua. Inizio oggi 30 marzo con termine e premiazioni domenica 1 aprile. La società di casa ha deciso di fare un bel gesto e di devolvere gran parte degli incassi dei gadgets all'associazione Unitalsi. Il torneo vuole rappresentare, per le società che partecipano, un'occasione pre-campionato (ormai alle porte) per testare le proprie formazioni. Un'occasione importante poiché le squadre non sono potute scendere in campo spesso visto il brutto tempo dell'ultimo periodo.

In mattinata le Nuove Pantere hanno già giocato due partite. Hanno vinto la prima gara per 3-1 e pareggiato la seconda con il punteggio di 9-9. La competizione è ancora lunga e vede molte gare giocate nello stesso giorno su doppio campo.

Ecco le squadre partecipanti.