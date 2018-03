Sport



Sugli scudi le leve giovanili del Gym Star

venerdì, 9 marzo 2018, 08:52

Lo staff Gym Star è orgoglioso dei tanti buoni segnali di miglioramento delle nuove giovani leve della squadra agonistica capannorese. Le tecniche Tatiana Franceschini, Tatiana Baronti, Ala Navarych, Chiara Tocchini e le assistenti Caterina Giovannoni, Kimberli Prifti e Francesca Pellicci hanno visto sbocciare questo weekend alla palestra Iacopini di Ponsacco la frizzante Elena Massa (classe 2005 terza classificata a corpo libero e palla in LA J1) e l'armoniosa Elisa Cipriani (classe 2006 terza classificata a corpo libero e palla in LC A4).



I due bronzi della rassegna federale vengono raccolti in un contesto ricco e agguerrito per la prova toscana riguardante la zona mare, dove militano le ginnaste del settore Silver di Lucca, Massa, Pisa, Livorno e Grosseto. Si sono piazzate ai piedi dei vari podi anche Martina Francesconi (classe 2008 quarta classificata a corpo libero e fune LB A2), Sara Lumini (classe 2004 quinta classificata a corpo libero e palla in LA J2), Martina Polloni (classe 2007 quinta classificata a corpo libero e palla in LA A3), Fabiola Muslia (classe 2004 quinta classificata a corpo libero e palla LB J2), Margherita Senia (classe 2008 sesta classificata a corpo libero e palla LB A2). Piazzamenti di tutto rispetto che fanno presagire un campionato tutto da giocare con la seconda prova prevista per il 21 e 22 Aprile a Viareggio e con la finale nazionale del prossimo Giugno.