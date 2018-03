Sport



Tempo inclemente, ma grande successo dei campionati di Cross Master sugli spalti

sabato, 3 marzo 2018, 19:11

Non sono solo muscoli, non basta la sola tecnica. Se c’è una cosa che i Campionati Italiani di Cross Master svoltisi oggi a Lucca ci hanno insegnato, è che per praticare uno sport come la corsa campestre la qualità indispensabile è una passione irrefrenabile. Non si spiegherebbe altrimenti il motivo per cui oltre un migliaio di atleti da tutta Italia avrebbero affrontato un viaggio spesso lungo, attraversando località paralizzate dal maltempo, per venire a correre alcuni chilometri sugli spalti della nostra bellissima cinta muraria, resa a tratti estremamente fangosa dal tempo inclemente.

Come pure non si spiegherebbe il motivo per cui oltre un centinaio di volontari per giorni si siano occupati a tempo pieno del corretto svolgimento della manifestazione, condividendo con gli atleti i rovesci metereologici col solo scopo di far filare tutto liscio. Ognuno sporco di fango fino alla cintura e mezzo di pioggia per la restante parte, eppure tutti sorridenti, felici di esserci e di far parte di questo grande evento.

Una soddisfazione che la Atletica Virtus CR di Lucca, organizzatrice dell’evento, esprime attraverso le parole del presidente Caturegli: <<Il tempo è stato inclemente, ma la macchina organizzativa ha saputo reggere e gli atleti di Cross sono abituati ai rovesci metereologici. Purtroppo la neve e la pioggia costante dei giorni scorsi hanno reso tutto più difficile, ma ad ogni atleta a fine gara è stato garantito un bagno caldo e la premiazione si è svolta nella nostra palestra coperta al campo scuola Moreno Martini. Per cui possiamo dire che nonostante tutto la giornata è riuscita nel migliore dei modi. Un ringraziamento speciale va a tutto il nostro personale ad ogni livello, che per giorni hanno lavorato sotto la neve e la pioggia per far si che la manifestazione riuscisse nel migliore dei modi>>.

Una soddisfazione condivisa anche da Gerardo Vaiani Lisi, consigliere nazionale FIDAL e responsabile del settore Master Italiano, che interrogato sulla possibilità di tenere a Lucca l’edizione Europea dei Campionati di Cross Master 2019 si mostra molto favorevole: <<Siamo piacevolmente impressionati dalla città di Lucca e dalla capacità organizzativa della Virtus, che già in passato aveva dato prova di saper gestire manifestazioni di grande respiro nel migliore dei modi. Dopo questa ulteriore conferma, Lucca è sicuramente un candidato credibile per futuri eventi di calibro europeo, possibilità che verrà sicuramente discussa nei prossimi mesi nelle sedi adeguate>>.

Una prospettiva che incontra anche il parere favorevole dell’assessore allo sport Stefano Ragghianti, presente alle premiazioni in rappresentaza dell’amministrazione comunale: <<Siamo felici che Lucca abbia potuto ospitare un evento di portata nazionale, e l’organizzazione della Virtus ci è parsa ottimale sotto ogni punto di vista. Stando così le cose non possiamo che vedere di buon occhio la ventilata possibilità di ospitare un evento a livello europeo, che sarebbe una vetrina preziosa per la città anche dal profilo turistico. Le premesse ci sono tutte – conclude Ragghianti - adesso aspettiamo proposte concrete dagli organi preposti>>.