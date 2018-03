Sport



Trionfo di Kurgat, Virtus prima società alla Coppa Toscana

martedì, 27 marzo 2018, 12:39

Non lascia speranze agli altri concorrenti e taglia il traguardo in solitaria, staccando il secondo classificato di oltre un minuto: è implacabile Gideon Kurgat, fuoriclasse keniota recentemente unitosi alla Virtus CR Lucca, che alla “XX mezza maratona dei Fiori” di San Benedetto del Tronto allunga la serie di ottime prestazioni che sta regalando alla società biancoceleste. Confermando le proprie qualità agonistiche, Gideon si piazza fin dai primi minuti di gara alla testa del gruppo di oltre mille maratoneti senza più mollare la posizione, percorrendo i 10,5 chilometri del percorso in vittoriosa solitudine fino al traguardo.



Un’altra tacca sulle scarpette per Gideon, un altro oro per il medagliere della Virtus, e una ulteriore dimostrazione delle ambizioni del Road Team che, formatosi ufficialmente appena nel 2017, si è in questi pochi mesi dimostrato capace di ottenere risultati di rilievo in tutta Italia ed in ogni categoria, mettendo la Virtus tra le società da battere per chiunque voglia primeggiare nelle competizioni di corsa su strada. Altre soddisfazioni giungono alla società lucchese dalla prima fase dei campionati di società cadetti/e di Grosseto, dove gli atleti della Virtus incassano due ottimi bronzi: sul podio dei 2000 metri sale infatti Tommaso Giannini, che porta a termine il percorso in 6’24’’, mentre Giulia Fulceri già col primo lancio ipoteca la terza posizione nel giavellotto da 400g, con una distanza di 26,87 metri. Anche la folta pattuglia di atleti della Virtus che ha partecipato alla Coppa Toscana ragazzi/e di Pietrasanta, prima di cinque giornate al termine delle quali le dodici società migliori per punteggio complessivo saranno ammesse ad una finale regionale, ha portato prestigio ai colori societari, piazzando il team ragazzi in testa alla classifica per squadre superando l’Atletica Prato e il Gruppo Marciatori di Barga: pregevole la prestazione di Daniel Galligani che si afferma terzo nel triathlon (combinazione 60m/peso/1000m) trascinando il risultato della squadra con un punteggio complessivo di 1107 punti, mentre appena fuori dal podio si piazza Mohamed Michele Akari nella variante 60m/600m/peso con un punteggio di 1277. Sesta invece Diana Amabile della pattuglia femminile, con un punteggio di 1710 sulla combinazione 60m/600m/salto lungo. Si conferma così il protagonismo della nostra società anche a livello regionale, certificato anche dai molti atleti lucchesi premiati la settimana scorsa alla annuale festa dell’Atletica Toscana a riconoscimento dei risultati ottenuti nel 2017: per la Virtus erano infatti presenti Andrea Lanfri, Idea Pieroni, Asia Salerno, Giada Scantamburlo, Alessandro Beda, Chiara Cinelli, Said Ettaqy, Marcell Lamont Jacobs e Roberto Orlando, tutti atleti che nelle rispettive discipline hanno primeggiato in competizioni di livello regionale o maggiore e che per tale motivo hanno ottenuto alla presenza del presidente Fidal Alfio Giomi un premio speciale per meriti sportivi.