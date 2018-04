Sport



48 - 94 Inizio folgorante dell'Under 14 di basket femminile Le Mura Spring a San Giovanni Valdarno

venerdì, 6 aprile 2018, 15:07

L'Under 14 femminile delle Mura Spring, dopo aver stravinto la prima fase regionale con 18 vittorie su 18 partite, segnando ben 1629 punti (oltre 90 medi a partita) e subendone appena 593 (meno di 33 medi ), ha iniziato alla grande la fase finale, quella che qualificherà la squadra per le finali nazionali che si terranno in Sardegna.

Dopo un iniziale 4-4 le ragazzine lucchesi hanno preso il dominio del campo e, già al termine del primo quarto, il solco era scavato (8-20).

A inizio del secondo tempo, due fatti concomitanti che potevano ribaltare la partita: la Elisabetta Azzi si infortuna, per fortuna leggermente, alla caviglia (rientrerà nel terzo quarto più forte di prima, finirà con 20 punti segnati ), la Beatrice Caloro commette il terzo fallo, esce e rientrerà solo nell'ultimo quarto.

Sono le due stelle delle Spring, quelle che militano da assolute protagoniste anche nella rappresentativa Toscana, quelle che nella fase regionale precedente hanno sempre segnato dai 20 ai 30 punti e anche più a partita.

E qui il miracolo: le compagne sentono il peso di quanto successo, si esaltano, anche incitate a gran voce e cori dai numerosi lucchesi presenti sugli spalti e, trascinate da una indiavolata Anna Zucchini (finirà con 20 punti), presente da tutte le parti (sicuramente la migliore in campo) e da Eleonora Rugani, inarrestabile al tiro (24 punti per lei), con le altre che portano ognuna il proprio mattoncino (da citare le prove di Amalia Paschoulas con 8 punti e grande difesa, Daria Pellegrini con 5 ottima dall'arco e un mastino in difesa, ma un brave anche a tutte le altre).

Insomma all'intervallo lungo, anche senza le due stelle 'regionali', la partita è chiusa, 28-49.

Alla ripresa, con il rientro in campo di 'Betta Azzi, non c'è più storia, al 30' 34-72, c'è spazio e gloria per tutte le nostre ragazzine e l'allenatore lo utilizza, 48-94 al termine.

Complimenti particolari al coach Simone Landini, la squadra sta crescendo a vista d'occhio, non è più vero che si vince per la sola presenza delle due leader regionali.

Prossima partita giovedì 19 aprileal Palatagliate alle 19,30.