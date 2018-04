Sport



Al Palabowling di S. Vito il meeting regionale di Bowling Special Olympics

venerdì, 27 aprile 2018, 09:33

Oggi (venerdì 27 aprile) e domani (sabato 28 aprile) al Palasport Bowling Lucca in via Corsica a S. Vito si terranno due giornate di importanti competizioni di bowling integrato organizzate dall’Asd L’Allegra Brigata di Marlia in collaborazione con il pala bowling stesso. Si tratta del Meeting Regionale di Bowling Special Olympics che vedrà il coinvolgimento di 60 atleti con disabilità intellettiva e relazionale e 60 alunni degli istituti scolastici cittadini. In particolare il programma prevede, per oggi venerdì 27 aprile torneo scolastico integrato di bowling con la partecipazione di studenti degli Istituti Pertini, Machiavelli, Fermi e Giorgi dalle 8.30 alle 13. Domani

sabato 28 aprile il Meeting Regionale Special Olympics con team toscani provenienti dalle città: Massa Carrara, Prato, Pisa, Rosignano, Livorno e Lucca dalle 8.30 alle 18.30. Inoltre in concomitanza si terrà anche il Meeting Regionale Area Famiglie.

L’Asd L’Allegra Brigata Special Olympics Lucca svolge la sua attività su tutto il territorio della Provincia di Lucca e aderisce a “Special Olympics Italia”, che a sua volta fa parte dello Special Olympics International, associazione creata nel 1968 negli USA per volontà di Eunice Kennedy. Lo scopo di questa Associazione è la promozione dello Sport come fattore di autonomia, crescita personale e piena integrazione per le persone con disabilità intellettiva e relazionale. L’Allegra Brigata a tal scopo organizza, dal 2009, campionati, manifestazioni sportive ed ogni iniziativa legata alla propaganda e alla diffusione della pratica sportiva tra i ragazzi. Il giuramento di questi atleti speciali è: “che io possa vincere, ma se non riuscissi che io possa tentare con tutte le mie forze”.

Infine L’Allegra Brigata e il PalaBowling Lucca stanno nuovamente lavorando ad un’iniziativa già proposta con successo «Abbattiamo insieme le barriere». L'idea era quella di coinvolgere nuovamente le amministrazioni di Lucca e Capannori in un torneo di bowling integrato che si svolgerà sempre sulle piste dell’impianto di S. Vito a circa metà del mese di maggio. Una sfida sportiva lanciata ai rappresentanti comunali che mira a vincere insieme ogni barriera culturale ed ideologica.