Amore & Vita - Prodir: finalmente Ficara torna a pedalare

Altri articoli in Sport

sabato, 28 aprile 2018, 12:31

La formazione rossonera impegnata in trasferta contro i Gispi Tigers. In caso di successo la promozione sarebbe a un passo. Under 18 in casa contro Bologna

sabato, 28 aprile 2018, 09:00

Domenica alle 18.30 al Palatagliate, andrà in scena l'ultimo atto di questa prima fase dei play-off, chi conquisterà i due punti proseguirà per le semifinali, chi perderà, chiuderà Domenica sera la stagione

venerdì, 27 aprile 2018, 18:07

Sabato ricco di appuntamenti per la Libertas Femminile. Si comincia alle 17,30 con l’impegno casalingo al campo sportivo dell’Acquedotto per la formazione Juniores che affronterà per la Coppa Toscana l’Arezzo

venerdì, 27 aprile 2018, 12:55

Record personale anche per Martina Bertella sui 200 metri piani con 26,96’’, valevole per la terza posizione nella categoria allieve

venerdì, 27 aprile 2018, 12:53

Momento magico per le giovanili del basket femminile locale, targato Basket Le Mura Spring. Prossima partita dei Playoff under 14 martedì 8 maggio a Pontedera

venerdì, 27 aprile 2018, 12:43

Il podismo non competitivo lucchese e non solo, in festa questa domenica 29 aprile con la doppia premiazione dell'attività svolta dai gruppi sportivi e al tempo stesso dei podisti nello scorso 2017 durante le marce non agonistiche valide come prove del calendario Trofeo Podistico Lucchese (Tpl) e del circuito de...