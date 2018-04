Sport



Andrea Gambogi alla maratona di Parigi

giovedì, 5 aprile 2018, 14:48

Un'altra delle imprese cui Andrea Gambogi, 43 anni, atleta lucchese, ci ha abituati. Dopo le esperienze in diverse gare di corsa in montagna, la scalata di alcune vette in Himalaya, corse in bicicletta e istruttore subacqueo, eccolo partecipare alla seconda maratona più importante del mondo dopo quella di New York come numero di partecipanti.

"Sarà sicuramente un'emozione unica - racconta direttamente da Parigi Gambogi - correre per ben due volte, partenza e arrivo, sugli Champs-Élysées e passare sotto l'imponente torre Eiffel, Un'esperienza da brividi in una città che sarà super blindata. Sono calcolate oltre 200 mila persone domenica. Sarà proprio l'adrenalina e l'incoraggiamento della mia compagna Tiziana che mi assiste da tempo nei miei allenamenti e che sarà sul percorso, ad aiutarmi, spero, per migliorare il mio personale scendendo sotto il muro delle tre ore. Penso di essere l'unico lucchese presente e, poi, non mancherò alla mezza maratona di Budapest dove accompagnerò il mio amico Paolo Petrozzino e non mancherò alla mezza maratona di Lucca il 6 maggio. Il mio sponsor qui a Parigi è la palestra Ego di S. Alessio".