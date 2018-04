Sport



Andrea Mirandola vince la nona edizione del ''Trofeo Cna 10000 City Run”

domenica, 15 aprile 2018, 19:27

Viene da Montecatini Terme il vincitore della nona edizione del ''Trofeo Cna 10000 City Run” ottimamente organizzata dalla Cna Toscana Centro Pensionati con la collaborazione della Silvano Fedi Pistoia sulla distanza di km 10. Il vincitore e stato Andrea Mirandola (Montecatini Marathon) che percorre la distanza in 3'34'' segeuito a 13'' da Luca Borgianni (Podistica Castelfranchese), e di 21'' Lorenzo Fucini (Atletica Prato).quarta posizione per Federico Ciabini (Toscana Atletica Futura) e quinto Andrea Brachi (I Brapidi Prato).Nei veterani uomini e il pratese David Pellegrinotti (Gs Le Lumache) ad aggiudicarsi il primo posto in 36'32'' con 24'' di vantaggio su Maurizio Lorenzetti (La Galla Pontedera Atletica). Massimiliano Begliomini (Silvano Fedi Pistoia) sale sul podio più alto nella categoria veterani argento che ottiene il tempo di 39'36'',secondo posto Giovanni Mannucci (Atletica Capraiaa e Limite) distante 17'' dal vincitore il terzo gradino del podio per il pistoiese Roberto Mei compagno di squadra del vincitore.Il solito Franco Dami (Silvano Fedi Pistoia ) fa sua la categoria veterani oroin 42'32'' seguito dalò suo compagno di squadra Luigi Nobili e terzo Michelangelo Speranza (Gs Pieve a Ripoli).Veronica Vannucci (Atletica Castello firenze) e prima nella categoria donne assolute con il tempo 36'57'' seguita a 1'41'' da Federico Proietti (Corradini Rubiera) ,terza Martina Mantelli (Toscana Atletica Empoli),quarta Sara Colzi (Aatletica Prato) e quinta Stefania Bargiacchi (Silvano Fedi Pistoia). Claudia Marzi (Gs Lammari ) si classificava al primo postto nelle donne veterane concludento in 41'26'' al secondo posto per Paola Pignanelli (Silvano Fedi Pistoia) e terza Silvana De Pasquale (Il Fiorino ).Laura Frati (Nuova Atletica Lastra) si aggiudica la categoria Veterane argento in 52'09'',sedconda si classifica Immacolata Izzo (Misericordia Aglianese) e terza Sonia Santini (Gs Pieve a Ripoli).