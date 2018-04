Asd Marciatori Antraccoli protagonista alla premiazione "Trofeo Podistico Lucchese" & "Il sabato... si vince" 2017

Altri articoli in Sport

lunedì, 30 aprile 2018, 11:56

Si è svolta al Palasport di Cecina il 22 aprile la gara regionale F.I.K.T.A. di karate tradizionale per bambini e adulti over 35

lunedì, 30 aprile 2018, 11:48

Domenica 29 all’Argentario si è concluso il Campionato Toscano di Light Boxe ’18 , la Pugilistica Lucchese anche in questo settore dedicato al pugilato senza contatto pieno ha già avuto notevoli risultati ed anche in questa stagione Simone Pardini di Borgo a Mozzano ha conseguito il titolo di Campione Toscano...

lunedì, 30 aprile 2018, 10:31

Seconda sconfitta stagionale per il Rugby Lucca che, a Prato contro i Gispi Tigers, è uscito sconfitta dallo scontro diretto che metteva di fronte la prima e la seconda della classifica. Lucca ha pagato le numerose assenze in prima linea che hanno messo in grande difficoltà i rossoneri sia in...

lunedì, 30 aprile 2018, 10:26

Weekend di fuoco, climaticamente e agonisticamente, quello appena trascorso e sempre con il GP Parco Alpi Apuane assoluto protagonista. Sabato 28 Aprile, a Lucca alla “Marilla Run”, ben tre atleti della squadra di Graziano Poli sono entrati nelle prime cinque posizioni assolute

domenica, 29 aprile 2018, 22:14

Una bella e combattuta partita che la Geonova si aggiudica per 92/70, staccando il biglietto per andare alla casalinga gara uno delle semifinali contro i livornesi della Pielle e dell'ex Benini

domenica, 29 aprile 2018, 19:48

Troppe assenze hanno pesato in questo finale di stagione. Non è arrivato nessun regalo dal campo di Porcari per il presidente dell'Acf Lucchese Femminile Marco Chiocchetti per il suo compleanno