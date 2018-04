Sport



Baseball e softball: nel week-end debuttano gli under

venerdì, 13 aprile 2018, 17:33

Finalmente tutti in campo! Questo week-end vedrà giocare tutte e cinque le squadre, fra grandi e piccoli.

Si comincia sabato alle 16 con le ragazze dell'Under 21 del Manager Cadringher che giocheranno in casa, nella bella struttura Checchicalcio a Carraia, e incontreranno le Withe Tigers di Massa. In contemporanea i ragazzi dell'Under 15 del cubano Josè scenderanno in campo allo stadio comunale dell'Acquedotto contro il Padule Rosso.

Domenica 15 aprile sarà la volta dei piccoli dell'under 12 allenate da Erio Bosi che giocheranno, sempre a Carraia, un doppio incontro: ore 10 contro il Livorno e ore 16 contro lo Junior Firenze.

Chiudono la giornata le Senior. Il Manager La Rosa porterà in campo, all' Acquedotto, i ragazzi della serie C di baseball alle ore 15 alla loro prima giornata in casa e incontreranno l'ABC Massa.

Infine la serie B di softball di Marco Simi giocherà ancora in trasferta, nel campo di Rimini contro l'ASD Valmarecchia.