Corso di difesa personale contro la violenza sulle donne a Capannori

Altri articoli in Sport

martedì, 3 aprile 2018, 09:09

L’appuntamento è in programma lunedì 9 aprile, dalle 19 alle 21, al Palasuore di via Carrara dove l’allenatore avrà come allieve le giocatrici della squadra Under 16, reduce tra l’altro da una positiva esperienza al Torneo di Pasqua a Pesaro

lunedì, 2 aprile 2018, 17:30

Concluse le feste pasquali la Libertas Femminile torna di nuovo in campo. La prima squadra che gioca nel campionato di Serie C giocherà in casa mercoledì alle 16 il recupero del match della decima giornata contro il Giovanigranata Monsummano

lunedì, 2 aprile 2018, 10:35

Al Rally della Romagna scatta la stagione dell’esperto 54enne pilota reggiano: alla guida di una Peugeot 208, sulla quale si alterneranno come navigatori i modenesi Fabio Cangini e Luca Amadori, Vellani disputerà tutte le cinque tappe del Campionato Regionale Acisport per cercare di bissare il titolo conquistato nel 2017; al...

sabato, 31 marzo 2018, 13:00

Un ottimo Marco Bernardinetti ha dimostrato di essere in netta crescita e nella tappa più dura, quella di Sogliano al Rubicone, è riuscito a tenere il passo dei migliori atleti del World Tour, dimostrandosi sulla strada giusta per ottenere presto un successo di rilievo

venerdì, 30 marzo 2018, 13:05

Sul diamante del capoluogo si sfideranno otto squadre provenienti da tutta l'Italia, categoria Under 22, e ovviamente ci sono anche le Nuove Pantere. Il torneo si svolgerà per tutto questo lungo weekend di Pasqua

venerdì, 30 marzo 2018, 12:30

La serie promossa dall'ente automobilistica lucchese manda in archivio l'appuntamento inaugurale sulle prove speciali del Rally Il Ciocco portando alla ribalta i suoi più illustri associati. Bagarre in classifica, con un tris di piloti nella posizione leader