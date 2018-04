Sport



Daniele Del Nista (Virtus Lucca) trionfa al Vivicittà

martedì, 17 aprile 2018, 14:05

Ha corso nella sua Lucca, ed è stato un trionfo. E’ stata una gara in solitaria quella di Daniele Del Nista in occasione della 35esima edizione del Vivicittà, una importante manifestazione organizzata dalla Uisp che a livello nazionale vede svolgersi in contemporanea gare podistiche in circa 50 città differenti. Così pure a Lucca dove il percorso scelto è stato il circuito delle mura urbane, da sempre scenario privilegiato per le centinaia di cittadini che, ogni giorno, affrontano i loro allenamenti sul suggestivo perimetro. Sarà forse a causa di questa sensazione di dejà-vù e della conoscenza approfondità del percorso che Del Nista, fin dalle prime battute della gara, ha staccato la massa degli altri concorrenti andando a concludere i tre giri di mura in vittoriosa solitudine. Una nuova tacca sulle scarpette del talentuoso atleta della Virtus, meno prestigiosa forse di altri risultati ottenuti in passato da Del Nista ma, tuttavia, resa significativa dal fatto di averla conquistata nell’abbraccio della propria città. Bene anche Juri Zanni che si posiziona 17esimo sugli oltre 150 partecipanti alla categoria competitiva. Vola invece Gideon Kurgat, impegnato nel weekend alla Stradella Half Maraton di Pavia: anche per lui vittoria schiacciante nella competizione con un distacco di oltre 5 minuti dal secondo classificato, regalando alla Virtus una pregevolissima prestazione. Sono stati impegnati invece a Marina di Carrara i ragazzi e le ragazze della virtus per la terza prova della Coppa Toscana di categoria, per difendere gli importanti risultati ottenuti nelle prime due giornate: ottimo il piazzamento nella staffetta 4x100 dove i nostri atleti ottengono la prima posizione in entrambe le categorie. A primeggiare nella maschile è la squadra Akari-Bresciani-Galligani-Chelini che completa il percorso in 56’’2’, mentre tra le ragazze risultano vincenti Amabile-Giambastiani-Puccetti-Fanelli con un tempo di 57’’5’. Nessun podio stavolta nel triathlon dove i migliori piazzamenti risultano essere di Mohamed Michele Akari (6° classificato con un punteggio di 1804) e Diana Amabile (7° nella categoria femminile con 1866 punti), mentre si assestano nella parte inferiore delle due classifiche gli altri atleti partecipanti (Gabriele Chelini, Carlo Bresciani, Daniel Galligani, Lorenzo Paoli, Francesco Serafini, Filippo Giampaoli, Federico Ascareggi, Leonardo Pierotti, Iacopo Bedini, Adele Bernardi, Lisa Giambastiani, Aurora Giannotti, Emma Puccetti, Yasmine Vanni, Anna Tognotti, Sofia Mininno, Romy Galigani, Chiara Franceschini, Giulia Fanelli, Anastasia Bottega, Adriana Vannucci, Marta Bianca Salvatore, Martina Boschi, Stella Bullari, Elena Boschi, Margherita Del Debbio, Azzurra Landucci). Podi importanti vengono incassati, sempre a Marina di Carrara, ai Campionati di Società cadetti/e: Tommaso Giannini si piazza primo nei 1000 metri con un tempo di 2:45’’1’, mentre nel lancio del giavellotto da 600g Gabriele De Luca al terzo tentativo raggiunge una distanza di 31,40 metri, sufficiente per mettersi al collo la medaglia argentata. Fuori dai podi ma ben presenti all’inseguimento gli altri componenti del drappello Virtus, dimostrando tenacia e ampli margini di miglioramento: Martino Giovannetti, Nicola Lucchese, Daniele Linari, Valerio Marciello, Arachchige Jayasinghe, Paolo Marsili, Andrea Leonetti, Lud Tambellini Barsanti, Simio Martinelli, Costanzo Gigli, Cesare Gigli, Francesco Venchi, Daniele Landucci, Samuele Greppi, Emma Chelini, Lisa Ciucci, Aurora Caporale, Angela Bullari, Anna Lucarotti, Irene Giambastiani, Nicole Balducci, Francesca Citti, Bianca Giannoni, Eva Viani. Due giornate, quelle a Marina di Carrara, importantissime per la società anche al di là dei risultati ottenuti: non è infatti mai scontata una così grande partecipazione da parte delle categorie di atleti più giovani a trasferte del genere. Il merito per i numeri che possiamo esibire va reso sicuramente sia al grande impegno dello staff tecnico che alle famiglie, che una volta in più si sono mostrate ricettive agli stimoli provenienti dalla Virtus, da sempre impegnata a promuovere sopra ogni altro il proprio vivaio giovanile e territoriale.