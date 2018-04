Sport



Domenica positiva per l'Asd Lucca Marathon

martedì, 17 aprile 2018, 08:52

Domenica a "tutta" per i portacolori del team Lucca Marathon, in evidenza nelle gare del Vivicittà in Toscana e non solo!

Cominciamo con Sandro Magnani iscritto alla "33° Telekom Vivicitta Budapest Half Marathon", portata brillantemente a termine con il tempo di 1h 23', ad un soffio dal suo PB.

Nell'edizione Livornese buone prestazioni per gli infaticabili Paolo Cogilli (17°), e Flavia Cristianini (4a ad un passo dal podio), entrambi reduci dalla Roma Marathon di sette giorni prima.

Alla Firenze Half Marathon, altro gruppo di atleti del sodalizio lucchese in evidenza: Alessandro Mariani, Pietro De Lillo e Luigi Bernardeschi dopo un lungo periodo ritornano finalmente alle gare; assieme a loro tagliano il traguardo anche Fabrizio Bastijancic, Filippo Massagli, Lorenzo Dongarrà e Giorgio Puccetti, in evidenza con un buon 1h e 26', che gli consente di rientrare nei primi dieci di categoria.

A Lucca infine, nella cornice di casa, gli uomini del Baluardo fanno le prove in vista dell'appuntamento con la mezza maratona di Maggio. Ben 16 componenti del team si sono dati appuntamento sul cerchio arborato, con risultati più che lusinghieri. Su tutti Giulio Buchignani, primo nella classifica veterani, con il tempo di 46' 30"; ottimi piazzamenti per Andrea Marsili (3°), Marco Osimanti (5° vet), Daniela De Felice (5°), Alessandro Ristori (11°), Alessandro Cogilli (13°), Francesco Fabbri (16°), , Simone Serafini (30°), Andrea Rosellini (35°), Stefano Veneselli (41°), Giovanni Angelini, Riccardo Pieroni, Samuele Guidi, Antonello Cogilli, Emanuela Masu e Alessandro Lucchesi.

Procedono nel frattempo i preparativi per allestire al meglio la quinta edizione della "Lucca Half Marathon", che domenica 6 Maggio, accoglierà atleti da tutta Italia. Gli organizzatori sono ottimisti sul numero di corridori che sarà schierato ai nastri di partenza, dal momento che già ora le iscrizioni superano ampiamente quota 500. D'altronde il contesto in cui si svolge la gara e la cura dei dettagli che da sempre accompagna questa manifestazione, fa si che l'evento sia un appuntamento fisso per centinaia di persone.