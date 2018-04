Giovani promesse del calcio russo a lezioni di tecnica in Versilia e a Lucca con la Koala Soccer School

Altri articoli in Sport

martedì, 10 aprile 2018, 10:19

Si è conclusa la prima giornata di baseball e di softball. Finalmente le squadre sono scese in campo in un giorno caldo e con il sole dopo un lungo periodo di pioggia e mal tempo che non ha permesso un'adeguata preparazione all'aperto e direttamente sulla terra rossa

martedì, 10 aprile 2018, 09:57

Grazie alla passione, all'impegno, alla competenza e all'organizzazione societaria, cresce l'Academy Porcari, che sotto la presidenza di Stefano Silla opera da soli due anni, ma sta decisamente bruciando le tappe nel panorama calcistico giovanile lucchese e toscano

lunedì, 9 aprile 2018, 21:43

Domenica scorsa (8 aprile) è stata una giornata podistica con due grandi soddisfazioni in casa del Gruppo Sportivo Lammari. La prima è arrivata al termine della classicissima non competitiva “Tra le redole di Lammari” giunta alla 42^ edizione abbianata al Trofeo podistico Lucchese

lunedì, 9 aprile 2018, 17:59

Week-end in chiaro scuro per la Libertas Femminile. La prima squadra ha concluso il campionato di Serie C con una sconfitta esterna rimediata sul campo della Vigor Rignano per 3 a 0

lunedì, 9 aprile 2018, 17:21

Il giovane pilota di Montefiorino sarà al via del Rally Lirenas, in programma il prossimo fine settimana a Cassino: sulle strade laziali l'esordio a bordo della Peugeot 208 di classe R2B, con l'obiettivo di muovere la classifica

lunedì, 9 aprile 2018, 16:25

Il giovane lucchese, questo fine settimana sarà al via della seconda gara stagionale con la Fiesta di Balbosca, gommata Hankook