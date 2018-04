Sport



Grande successo a Ponte a Moriano per il 4° “Trail da 0 a 900”

martedì, 10 aprile 2018, 17:34

di michele masotti

La quarta edizione del “Trail da 0 a 900”, tenutasi come di consueto in quel di Ponte a Moriano, non ha tradito le attese sia dal punto di vista dei partecipanti che della cifra tecnica espressa dai protagonisti. Sono stati 150 i podisti che si sono dati battaglia su un percorso totalmente immerso nel verde che raggiunge l’altopiano delle Pizzorne con il suggestivo passaggio dalla panoramica chiesa dell’Angelo. Un giudizio alto se lo è meritato, anche alla luce dell’ottima riuscita dell’evento, anche la macchina organizzativa della locale sezione della Croce Verde che si è potuta avvalere della preziosa collaborazione della società del Gruppo podistico Parco Alpi Apuane. Da anni questa competizione è uno degli appuntamenti più attesi dagli amanti del fuoristrada. L’edizione 2018 è stata inserita, per la prima volta, nel circuito “Correre intorno alle Apuane”.

Vittorie con relativi primati sia in campo maschile che in quello femminile: Jilali Jamali del GP Parco Alpi Apuane e Anna Laura Mugno del GS Orecchiella sono stati il re e la regina di questa mattinata lucchese. L’atleta tesserato con il team del presidente Graziano Poli ha chiuso la sua fatica in 1h42’, precedendo lo specialista del Team Salamon Gabriele Pace e il capitano di Lucca Marathon Andrea Marsili. Non ha avuto storia, invece, la competizione femminile dove Anna Laura Mugno ha sbaragliato la concorrenza fermando il cronometro sul tempo di 1h54’, migliorando di ben 8’ il precedente record, fatto registrare lo scorso anno da Manuela Marcolini. Il podio è stato completato dalla compagna di squadra Jessica Perna e da Alice Dolfi, portabandiera della Silvano Fedi di Pistoia. Nelle altre categorie Alessandro Marinai (Run Card) si è imposto tra i “Veterani”, Gino Pannocchia (Atletica Porcari) tra gli “Argento” e Gaudenzia Martinengo (Lucca Marathon) nelle “Veterane”.

L’epilogo di questa bella giornata di atletica sono state le premiazioni, effettuate nella sede dell’associazione e alla presenza di Anna Mennucci, presidente della Croce Verde di Ponte a Moriano.