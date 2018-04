Sport



Gym Star: piccole ginnaste con grandi medaglie

lunedì, 23 aprile 2018, 10:03

Exploit delle piccole leve Gym Star alla Finale del campionato Regionale Silver FGI LA LB LC di questo lungo weekend, che ha visto gareggiare no stop le ginnaste toscane della zona mare al palazzetto di Camaiore di via Stadio per dodici ore consecutive nel sabato e altre dodici ore consecutive nella domenica. Per il Livello LC cat. A2, spicca Ilaria Bernini che si aggiudica il suo primo oro federale, meritatamente, espressiva e coinvolgente alla palla sulle note di Carmen e sfoderando le proprie doti a un convincente corpo libero. Splendido argento per Emili Shani nel Livello LA cat. A2 per le prestazioni a corpo libero e fune, seguita da un importante terzo posto della compagna Rachele Quarto. Di rilievo i due quarti posti di Martina Francesconi (livello LB cat A2) e Alyssa Beltrami (livello LB cat A4). A seguire quinta Martina Polloni (livello LB cat A3), sesta Ilaria Riccomini (livello LB cat A4), settime Luna Cristofani (livello LB cat J1) e Sonia Galli (livello LB cat A1), ottave Cabib Nicole (livello LA cat A3), Elena Massa (livello LA cat J1), Fabiola Muslia (livello LA cat J2) e Sara Elizabeth Lumini (livello LA cat J2).



nella foto Ilaria Bernini