sabato, 14 aprile 2018, 00:54

Il campionato della Geonova finisce sabato 14 aprile alle 18.30 a Montale, comune collocato a mezza via tra Pistoia e Prato dove si decideranno le finali posizioni di classifica in vista dei play-off.

In palio c'è il passaggio in serie B, roba da far tremare i polsi al solo nominarla, a contendersela ci saranno otto squadre che si affronteranno in una serie di scontri diretti al meglio delle tre gare, non è un nuovo campionato, ma non è neanche molto dissimile.

Per l'ultima di campionato il Montale ha buoni motivi per tentare il colpaccio, in primis per riscattarsi delle ultime tre sconfitte consecutive e chiudere la stagione con una vittoria, che farebbe sicuramente morale per la fase successiva, in seconda battuta, vincendo contro la Geonova, potrebbe avere buone probabilità di non incontrare quella che ad oggi sembra essere la più dotata per il salto di categorie, ovvero il Pino Dragons

In casa Geonova la situazione non è molto diversa, c'è la consapevolezza che ogni partita ha una sua storia, ma anche la certezza che dovrà essere fatto di tutto per vincere, Piazza come sempre ha le idee molto chiare "noi giocheremo per vincere, come abbiamo sempre fatto in questo difficile campionato, niente pretattiche ne calcoli, cercheremo di vincere per avere per quanto possibile il vantaggio di giocare in casa la prima partita nei Play-off "

Al termine della 26° giornata, si saprà quale sarà la griglia di arrivo delle otto pretendenti, sulla carta scritta, una volta si diceva "Verba volant, scripta menent" i giochi parrebbero già fatti, una Virtus che se la dovrà vedere con la Synergy, e il Pino Drangos con l'Olimpia, vittorie scontate e blindate, contro due squadre collocate nel fondo della classifica, ma se la memoria non ci inganna, un paio di settimane fa, un'altra squadra che si appresta a fare i Play-out ha regolato la Geonova, prima in classifica.

Anche per la Synergy e l'Olimpia non mancano le motivazioni per tentare lo sgambetto alle prime della classe, per loro, vincere, varrebbe una posizione di classifica migliore nella "roulette" dei Play-out, una buona dose di autostima e fiducia, insomma l'ultima di campionato si presenta come un vero e proprio rebus e per sapere come finirà seguiremo le indicazioni del grande Lucio "lo scopriremo solo vivendo"