Il campione paraolimpico Stefano Gori riceve il premio Pegaso

venerdì, 6 aprile 2018, 15:07

L'Under 14 femminile delle Mura Spring, dopo aver stravinto la prima fase regionale con 18 vittorie su 18 partite, segnando ben 1629 punti (oltre 90 medi a partita) e subendone appena 593 (meno di 33 medi ), ha iniziato alla grande la fase finale, quella che qualificherà la squadra per...

venerdì, 6 aprile 2018, 14:23

Archiviati i festeggiamenti in casa Libertas Femminile si torna a giocare. La prima squadra che disputa il campionato di Serie C sarà impegnata domenica alle 16 in trasferta a Rignano sull’Arno dove affronterà la Vigor nell’ultima giornata del campionato

venerdì, 6 aprile 2018, 12:19

Uno di questi premi speciali, ovvero quello per la "Lotta al doping" è andato al patron di Amore & Vita – Prodir, Ivano Fanini, per il coraggio dimostrato nel parlare a viso aperto di un argomento difficile e scomodo come il doping

venerdì, 6 aprile 2018, 10:48

Penultima di campionato per la Geonova che affronterà nell'ultima partita casalinga della "regular season" la Cantini Lorano Legnaia e se già la partita con il Don Bosco Livorno aveva e mettemmo di proposito il condizionale, incognite rivelatesi poi "letali", con il Legnaia è quasi d'obbligo mettere la classica tripla calcistica

venerdì, 6 aprile 2018, 09:36

Il primo ad essere chiamato sul palco è stato Ivano Fanini, premiato dall'assessore Ceccarelli, il fondatore e presidente del gruppo ciclistico Michela Fanini, "il cavaliere bianco" della lotta al doping nel mondo delle due ruote. Subito dopo sul palco è toccato a Massimiliano Mattei

venerdì, 6 aprile 2018, 09:01

Lunedi 9 aprile alle 21 primo appuntamento con il corso “ difesa in rosa “ presso la palestra della scuola media di Camigliano, metti al tappeto le tue paure corso di tecniche pugilistiche che la Pugilistica Lucchese organizza insieme alla Libertas Lucca con il patrocinio del comune di Capannori e...