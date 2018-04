Sport



Il Parco prende tutto, Terrasi corre da campione

lunedì, 23 aprile 2018, 10:34

Giornata storica quella di sabato 21 aprile: sul tartan di Marina di Carrara il GP Parco Alpi Apuane ha conquistato il titolo di società campione regionale sui 10000 metri in pista assoluto, master e individuale (quest’ultimo grazie alla brillante prestazione di Alessio Terrasi).



Una vittoria importantissima, in vista dei campionati regionali su strada di Arezzo del 27 Maggio. Fondamentali per la squadra assoluta i punti portati da Olivier Irabaruta (con vittoria assoluta), Alessio Terrasi (campione regionale), Alessandro Brancato, Rocco Angelo Pezzuto e Andrea Cavallini, ricordando le ottime prestazioni di Paul Tiongik (4 assoluto) e Marco Rossi; per la squadra master meravigliose prove, culminate con il titolo regionale di squadre, per Marco De Nevi (bronzo SM35), Mirco Toma (campione regionale individuale SM40), Rossano Fanani (argento SM40), Francesco Nardini (argento SM45), Giuseppe Tomaselli (campione regionale individuale SM50), Roberto Cardosi (argento SM50) e Franco Cusinato. Domenica 22 Aprile, in giro per la nazione e non solo, i ragazzi di Graziano Poli sono stati protagonisti come di consueto nelle gare disputate. A Pisa, al “Criterium Podistico Toscano”, oro di categoria per Nicola Matteucci, bronzi di categoria per Riccardo Simi e Lorenzo Checcacci e ottime prove per Marco Mazzei (4 assoluto), Davide Ferrini, Marco Mattei, Daniele Biagioni e Giuseppe Canale; al Trail di Bagno a Ripoli, oro di categoria per l’inossidabile Francesco Frediani; alla “Lido Run” di Lido di Camaiore, ottime prestazioni per Marco Orsi (9 assoluto), Davide Settembrini (45 assoluto), Riccardo Picchi (58 assoluto), Adriano Mattei (71 assoluto), Michelangelo Fanani (80 assoluto), Andrea Pardini (96 assoluto), Ludmillo Dal Lago (112 assoluto), Flavio Lazzini (163 assoluto), Francesca Tesconi (177 assoluto), Maurizio Folegnani (180 assoluto) e Luciano Bianchi (233 assoluto); a Siena, positivo rientro in attività per Riccardo Durano; a Montecatini, vittoria assoluta per Jilali Jamali; a Castiglione d’Orcia, all’ultratrail “Tuscany crossing”, buone prove per Riccardo Cheli e Giovanni Bergamini; a Madrid, alla mezza maratona, ottimo decimo posto assoluto per Simone Ferrali su oltre 13000 persone; a Londra, alla maratona che ha visto la vittoria del campione olimpico Eliud Kipchoge, buone prestazioni per Francesco Sarti, Alfiero Arena e Nicola Andreucci.