Sport



Il “ruggito” delle panterine: team Giovanissime in finale di Coppa Toscana

giovedì, 26 aprile 2018, 08:51

Le giovani rossonere di mister Del Carlo ottengono un altro importante successo, oltre alle Fasi Nazionale, raggiungendo la finale di Coppa Toscana dopo aver avuto la meglio su un ottimo Vigor CF. La posta in palio è altissima; in campo si avverte una certa tensione che di certo non ha favorito la spettacolarità. Inizio di gara difficile per la Libertas che dopo 6 minuti perde il suo capitano Bartelloni che a causa di un risentimento muscolare è costretta ad uscire. Entrambe le compagini giocano col massimo impegno, mettendo in campo grinta e determinazione. Ne consegue una partita bloccata soprattutto nelle zone centrali e laterali del campo, condita da tantissimi duelli individuali che rendono la gara avvincente ma povera di occasioni da gol. La Libertas si rende pericolosa in almeno due occasioni, prima su cross perfetto di Binazzi che dalla destra serve l’assist per Mariotti che calcia incredibilmente a lato da buonissima posizione, poi è la volta di Pucci che servita da Baisi a tu per tu col portiere calcia di poco a lato. Il team avversario si rende pericoloso soprattutto con tiri da fuori area conclusione di ottime transizioni di gioco. Non bastano i tre tempi regolamentari a decretare un vincitore e così si va ai calci di rigore. Si presentano dal dischetto prima Binazzi poi Giorgetti e infine Baisi. Binazzi è la prima a tirare ma sbaglia calciando alto. Marinai invece para magistralmente il rigore seguente. Anche Giorgetti però si fa parare il rigore calciato centrale. Ci pensa ancora Marinai a risolvere intuendo l’angolo e parando il secondo rigore di fila. Baisi è la terza a calciare e finalmente realizza calciando forte e angolato. E’ grazie a Marinai che si chiude anzitempo il match compiendo l’ennesima grande parata neutralizzando il terzo rigore di fila coronando così una prestazione superlativa.



Appuntamento per la finale Empoli Ladies contro Libertas Femminile giovedì 3 maggio alle 16 allo stadio G. Bozzi Due Strade Firenze.



“Voglio fare i complimenti a tutte le ragazze – commenta Filippo Del Carlo – che si meritano ogni successo raggiunto in questa stagione. Questi risultati sono conseguenti a tutto il sacrificio e la dedizione che mettono sempre in campo ed è frutto della passione che hanno per questo sport. I miei complimenti vanno anche alle ragazze del Vigor Cf e al loro Staff per la prestazione di oggi. Cercheremo in settimana di recuperare le forze e le infortunate perché settimana prossima ci attende una bella finale. Andremo a giocarci questa gara consapevoli delle nostre qualità tecniche cercando di dare il massimo come abbiamo sempre fatto. Siamo una bella realtà, giovane e in crescita che anche quest’anno ha ottenuto già importanti successi e per questo mi sento di dire con tutta onestà che per Lucca e l’A.S. Lucchese Libertas 1905 siamo motivo di orgoglio. Voglio ringraziare anche tutto lo Staff Tecnico composto da Juri, Valentina e Alessandra e soprattutto la nostra Responsabile Elena Bruno che è per tutti noi un esempio e un punto di riferimento. “