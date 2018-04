Sport



Impresa di Marco Pallini alla prestigiosa Boston Marathon: 1° degli italiani in 2:51

giovedì, 19 aprile 2018, 15:34

di simone pierotti

La maratona di Boston rappresenta una delle competizioni più prestigiose e famose al mondo, per la sua storia e tradizione. Qua ci fu quel terribile attentato nel 2013 che provocò morti, feriti e tanta paura ma lo sport e la voglia di vivere non si sono fatti vincere e Boston non ha perso tutto il suo appeal. Nell’ultima edizione, è arrivata la grande impresa sportiva di Marco Pallini, atleta di Montecarlo, tesserato con l’Atletica Porcari, ha concluso la gara con il tempo di 2:51:24, classificandosi 666° assoluto e 1° degli atleti italiani. Un bel risultato per il podista montecarlese, nonostante condizioni atmosferiche molto pesanti. Per lui è la conferma di tutto il suo valore, come dimostrano i recenti risultati e prestazioni: 14° con il tempo di 1:17:04 alla mezza maratona di Pistoia, 9° alla mezza maratona di Fucecchio, 11° alla Puccini half marathon, 5° alla Versilia half marathon e tanti altri piazzamenti di lusso nelle varie gare podistiche regionali. Lo scorso anno Pallini aveva ottenuto il P.B. in maratona ad Eindhoven, correndo i 42,195 km in 2:47:52. Marco è anche uno dei più attivi donatori di sangue dei Fratres di Montecarlo e, a Fucecchio, si è laureato campione italiano di mezza maratona per donatori di sangue Fratres.