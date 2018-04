Sport



Inizia benissimo il campionato a squadre “Ritmica Europa” per la Ginnastica Ritmica Lucca

lunedì, 16 aprile 2018, 09:04

Sabato 14 aprile si è svolta a Firenze, presso la palestra la Montagnola, la prima prova regionale del campionato a squadre Ritmica Europa, organizzata dalla società Iris Firenze.

Le ginnaste lucchesi hanno ottenuto ottimi risultati, frutto del duro lavoro e della preparazioni degli ultimi mesi.



Per prima è scesa in pedana la squadra a corpo libero formata da Marta Braschi, Caterina Bandoni, Sofia Pardini, Alice Puccinelli e Nicole Scoma, che con un esercizio frizzante e coinvolgente è riuscita a posizionarsi in vetta alla classifica dei collettivi Silver categoria giovanile.



A seguire, nella categoria Silver open, la squadra attrezzi formata da Gloria Conti, Angelica Frediani, Giulia Graziani, Beatrice Rosati e Tina Sassetti, che è salita sul gradino più alto del podio. Le ginnaste hanno presentato un programma con i 5 cerchi complesso e ricco di collaborazioni e scambi di attrezzo, che già gli era valso il titolo di vicecampionesse nazionali Ritmica Europa nel 2017.



Medaglia d’oro anche per l' affiatata squadra formata da Vanessa Viotto, Giulia Custer, Giada Lamberti, Agnese Cabib e Giulia Bottaini che si è esibita con l’esercizio con le 5 palle sulle note di un tango, esordendo quest’anno nella categoria Silver giovanile.



Grandi soddisfazioni anche per le più piccole, che hanno affrontato questa prima prova con determinazione e si sono imposte nella categoria joy allieve collettivi a corpo libero, conquistando il primo posto con la squadra di Gemma Bertolani, Giulia Susulete e Vittoria Martinelli e il secondo posto con la squadra di Luisa Abballe, Flavia Vezzoso e Lara Giannecchini. Gradino più alto del podio anche per il collettivo a corpo libero di Irene Spina, Francesca Bonvino e Gaia Simi, che hanno esordito egregiamente nel campionato di squadra.



Infine le emozioni non sono mancate nemmeno nella categoria Joy giovanile, dove Antonia Elena Ilie, Matilde Petretti e Rachele Giorgetti vincono l'oro con un esercizio collettivo a corpo libero svolto con grinta ed eleganza, così come le loro compagne Margherita Martinelli, Ludovica Orsi e Emma Froli che chiudono quarte ad un soffio dal podio su ben 13 squadre.