Sport



Jamali e Cavallini argenti assoluti, Lazzini di bronzo e Mazzei argento di categoria

giovedì, 26 aprile 2018, 09:56

Festa della Liberazione con il GP Parco Alpi Apuane protagonista in tutti i trofei partecipati: i ragazzi di Graziano Poli non si fermano mai e, a meno di una settimana dai titoli regionali sui 10000 metri in pista di Marina di Carrara, continuano a fornire prestazioni dall’alto contenuto tecnico. A Sesto Fiorentino, al “Trofeo Frosali”, ottimo argento assoluto per Jilali Jamali, con argento di categoria per Marco Mazzei e bronzo di categoria per Paola Lazzini e ottima prestazione per il rientrante Riccardo Durano; a Bonelle, alla “Maratonina del Partigiano”, ottimo argento assoluto per Andrea Cavallini, staccato solo nella parte di salita dal forte Juri Picchi (Atletica Vinci) e buone prestazioni sono arrivate da Andrea Massari, Ludmillo Dal Lago, Davide Settembrini, Lido Lucchesi e Alessandro Pellegrinetti; a Palermo, al “Trofeo Equilibra Running Team”, bellissimo argento assoluto per Alessio Terrasi, superato solo dal forte Vincenzo Agnello (Atletica Casone Noceto); a Bologna, alla “50km di romagna”, caratterizzata da un caldo estenuante, ottime prestazioni sono arrivate da Giorgio Davini (51 assoluto) e Mirco Toma (82 assoluto).