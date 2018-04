Sport



Jamali vince la seconda edizione della "Padulata"

domenica, 22 aprile 2018, 17:38

Successo di un africano nella seconda edizione della ''Padulata'' gara podistica organizzata dal il Gruppo Podistico Oratorio Marchesini e dal Montecatini Marathon che si è svolta nel popoloso rione Delle Case a Monsummano Terme dove hanno preso il via circa 900 concorrenti sia a livello agonistico sia come camminatori. Il successo finale assoluto e andato al marocchino Jilali Jamali (Alpi Apuane) che conclude i 16 km della gara nel tempo di 56'44'' e precedendo di 3'' Alessandro Fiore (Nuova Atletica Lastra) e di 29'' Simone Pierotti (Orecchiella Garfagnana),quarto posto per Antonio Di Sandro (Silvano Fedi Pistoia) e quinto Alessandro Ristori (Lucca Marathon).Nei veterani uomini e ancora il pratese Davide Pellegrinotti ha giungere per primo al traguardo con il tempo 57'16'' ,al secondo posto si classsifica Luca Diversi (Orecchiella Garfagnana) e terzo David Bianchini (Atletica Montecatini).Con il tempo di 1ora00'38'' si aggiudica la categoria veterani argento Massimiliano Begliomini (Silvano Fedi Pistoia),al posto d'onore Mauro Cicalini (Casa Culturale San Miniato Basso) e terzo Mauro Giorgetti (Gs Camigliano Lucca).Ennesimo successo nella categoria veterani oro per Cesare Franco Dami (Silvano Fedi Pisttoia) chee impiega sulla distanza 1ora10'10'', che a la meglio su Giuseppe Monini (Orecchiella Garfagnana) e Michelangelo Speranza (Pieve a Ripoli).Maria Ratto rappresentante degli ''orange'' della Montecatini Marathon si presentava per prima al traguardo nella categoria donne assolute concludendo in 1ora05'46'',secondo gradino del podio per Cinzia Coppola (Pieve a Ripoli),terza Daniela De Felice (Lucca Marathon),quarta Giulia Mariti (Gs M.Antraccoli) e quinta Arianna Pisaneschi (Podistica Quarrata).Nelle donne veterane vinceva la categoria Eva Grunwald (Luivan Settignano) in 1ora12'12'',l secondo posto Moira Cerofolini (Montecatini Marathon) e terza Lucia Donati (La Stanca Valenzatico).Maria Amelia Nardi (La Stanca Valenzatico) si aggiudica la categoria donne veterane argento ottenendo il tempo di 1ora21'35''.La classifica per società, che veniva con un ''barchino'' attrezzo usato dai lavoratori del padule e dai cacciatori se l'aggiudicava l' Atletica Valdinievole di Pieve a Nievole con 37 partecipanti,seguita dalla Silvano Fedi Pistoia(25) e dalla Stanca Valenzatico (15)