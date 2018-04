La Ludec è matematicamente ai play-off di promozione

Altri articoli in Sport

domenica, 15 aprile 2018, 12:04

Settimana importante per l'atleta toscano Stefano Gori, stella dell'atletica leggera paralimpica: durante la sua trasferta piemontese in Val Susa ha ricevuto la nomina di Ambasciatore dello Sport per tre Comuni valsusini

domenica, 15 aprile 2018, 09:09

Anche la seconda gara stagionale del giovane lucchese con la Fiesta di Balbosca, gommata Hankook ha sortito un risultato importante sia sotto l'aspetto sportivo che, soprattutto, tecnico. Adesso é quinto nella generale di Campionato, secondo in quella tricolore "asfalto"

domenica, 15 aprile 2018, 08:59

E' calato il sipario sulla "regular season" e purtroppo non ci sono stati gli applausi alla fine della partita, la Geonova torna dall'ultima trasferta con una sconfitta, che però non intacca minimamente il bellissimo campionato fatto dai lucchesi

sabato, 14 aprile 2018, 11:32

Dopo la convocazione di Davide Gabburo a Larciano, i C.T. della nazionale italiana Davide Cassani e Marino Amadori hanno selezionato un altro portacolori di Amore & vita – Prodir per il Tour of the Alpes: Marco Bernardinetti

sabato, 14 aprile 2018, 09:41

Dopo la bruciante sconfitta di domenica scorsa contro il Firenze 1931 che ha messo fine a una striscia di 13 vittorie consecutive, il Rugby Lucca torna giocare tra le mura amiche

sabato, 14 aprile 2018, 00:54

Il campionato della Geonova finisce sabato 14 aprile alle 18.30 a Montale, comune collocato a mezza via tra Pistoia e Prato dove si decideranno le finali posizioni di classifica in vista dei play-off