Sport



La Novese interrompe la straordinaria serie dell'Acf Lucchese

domenica, 8 aprile 2018, 18:24

Acf Lucchese-Novese 0-2



Reti: pt 16 Gallo st 24 Accoliti



Acf: Landi,Tognarelli, Cantini, Passaglia, Lehmann, Pieroni, Masè, Bengasi, Nellini, Biancalana, Di Lupo. Allenatore Corti. In panchina Frediani, Marchi, Rossi.

Novese: Bandini, Gallo, Accoliti, Mariano, Rigolino, Zella, Levis, Zecchino, Franchi, Marinoni, Devecchi. Allenatore Fossati. In panchina Repetti, Loi, Verdino, Rolando, Traverso, Dispensa.



Arbitro: Pacella di Roma 2



Giocando la seconda partita in sei settimane, l'Acf Lucchese dimostra di avere perso ritmo e la consueta grinta e si consegna a una Novese sicuramente forte ma poco sollecitata dalle rossonere di Maurizio Corti. Passate in vantaggio con un tiro dalla distanza bello ma anche fortunato, realizzato dalla giocatrice che era in quel momento libera per l'infortunio della Pieroni, uscita per un presunto strappo muscolare, le ospiti hanno controllato la gara realizzando nella ripresa la rete della sicurezza che permette loro di rimanere al quarto posto della classifica. Questa sconfitta pone fine a una super serie positiva della squadra del presidente Marco Chiocchetti nel campionato di serie B nazionale, con ben 5 vittorie consecutive che hanno permesso all'Acf di posizionarsi in una ottima sesta posizioneLe rossonere domenica prossima ospiteranno la terza forza del campionato, la Lavagnese.