La Pugilistica Lucchese fa sul serio: bellissima edizione dei Campionati Toscani Senior ’18

lunedì, 23 aprile 2018, 15:55

Un'edizione dei Campionati Toscani Senior da incorniciare quella allestita dalla Pugilistica Lucchese presso la pista coperta del Campo Coni di Via delle Tagliate in una location inusuale, ma che si è dimostrata veramente accogliente.

Molto il pubblico presente proveniente da tutta la Toscana.

Domenica mattina a premiare i partecipanti al 3° Criterium Regionale Giovanile di Pugilato della Toscana allestito nel contesto del Campionato dalla Pugilistica è venuto il sindaco di Lucca Alessandro Tambellini che si è intrattenuto con tutti i partecipanti. Nel pomeriggio di domenica in occasione delle finali ha portato i saluti dell’amministrazione invece l’assessore allo Sport Stefano Ragghianti .

Il campionato disputato in tre serate ha visto molti incontri a cominciare dai quarti di finale di venerdì sera. Alcuni incontri sono stati spettacolari, altri duri e ci sono stati anche quelli terminati prima del limite.

La Pugilistica Lucchese porterà alle finali nazionali due pugili che si allenano nella sede di San Giuliano Terme: Michele Lupetti campione toscano 81 kg e Marvin Ademaj campione toscano nei 91 kg; sono allenati da Mostarda, Tognetti e Santo, tutti affiliati alla Pugilistica Lucchese. Le finali si svolgeranno a Cascia (Perugia) dal 9 al 13 maggio .

Fuori torneo la Pugilistica Lucchese ha fatto combattere venerdì Nicola Santi (Senior 91 kg) che ha perso ai punti contro Mannucci (Galilei Pisa). E' mancata la lucidità al colosso di Bolognana, Santi che non ha mai approfittato delle pause concesse da Mannucci che senza grossi danni ha portato a casa la vittoria. Molto più combattuto invece l’esordio di Buhs Chinedu (Lucchese) che nei 75 kg senior ha pareggiato contro Landi (Galiei Pisa) dopo tre riprese combattute; quando Buhs sembrava avere la meglio Landi trovava sempre la giusta reazione.

Sabato sera i tre giovani della Lucchese hanno trovato sulla loro strada ottimi avversari: Lorenzo Frugoli negli junior 66 kg ha perso di misura contro Paladina Michele (Master Boxe Varese); Frugoli ha dato il massimo, ma il lombardo si è dimostrato più incisivo ed ha fatto il match convincendo i giudici ad assegnarli la vittoria.

Sconfitta per Lorenzo Garofano ai punti contro Salmoiraghi Erik (Bergam ) longilineo pugile che ha indubbiamente sfruttato a suo vantaggio l’allungo. Garofano rimediava anche un richiamo ufficiale e nonostante la terza ripresa vinta ha perso ai punti.

Giuliano Samuele nei 75 kg junior ha incontrato il pugile yotu della Bergamo Boxe Caglioni ed il verdetto ha premiato entrambi con il pareggio; avversario ostico e deciso, ma Giuliano ha sempre risposto. Non c’e stata una prevalenza netta e quindi il pareggio sta bene a tutti .

Domenica pomeriggio la Pugilistica Lucchese ha fatto debuttare il senior Amedeo Burrelli (69 kg) che ha perso ai punti dopo un match equilibrato contro Corinaldesi (Pugil. Alto Reno Bologna) anche lui debuttante. Oggioni della Old School di Campiglia ha battuto ai punti Alessio Micheletti (Lucchese) senior 69 kg.

Bella vittoria di Elisa Tripoli (Lucchese scuola di San Giuliano) che negli elite donna 60 kg ha battuto ai punti Marta Cappelletti (Boxe Action di Prato). Dopo una prima ripresa di studio la Tripoli ha preso in mano il match e con un'ottima tecnica ha portato a segno un importante vittoria in chiave punteggio per partecipare ai campionati nazionali.

Ultimo match dei fuori assegnato al capitano della Lucchese Filippo Rimanti (elite 75 kg) che piano piano sta cercando di rientrare nel giro che conta. L’avversario era quello giusto perché Ivan Magnani di La Spezia ha energie e fiato da spendere sul ring; la vittoria è andata a Rimanti che ha concesso anche spettacolo visto che Magnani non arretrava mai.

La mattina c'è si è svolto il criterium giovanile con oltre 100 partecipanti da tutta la Toscana. La Lucchese che ha presentato la squadra più numerosa ed agguerrita: primo posto assoluto nei Cuccioli con Sgueo Roberto; nei cangurini vittoria per la coppia lucchese Lorenzo Bruni e Maida Massimo; mentre sono arrivati secondi nei canguri Sasha Mencaroni e Maida Alessandro. Vittoria negli allievi per la coppia lucchese Miria Rosstti e Noemi Garofano (tre su tre) mentre Matteo Mencaroni e Riccardo Colombini sono arrivati terzi per solo 0.5 punti rispetto ai secondi.