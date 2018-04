Sport



La Samurai Karate trionfa in Toscana

lunedì, 30 aprile 2018, 11:56

Si è svolta al Palasport di Cecina il 22 aprile la gara regionale F.I.K.T.A. di karate tradizionale per bambini e adulti over 35. Alla presenza di numerosi atleti, Andrea Barsanti (cintura arancione di anni 7), giovane leva della Palestra Samurai Karate di Lucca, si è distinto conquistando il primo posto gareggiando nella specialità kata. Bene anche nella categoria adulti over 35, in cui gli allievi del M. Marino Lombardi si sono distinti conquistando numerose medaglie. L’atleta Luca Giorgi (cintura verde) si è aggiudicato il secondo posto nella categoria delle cinture colorate, mentre gli atleti Romeo Scaglione (cintura blu) e Gabriele Belluomini (cintura blu) si sono aggiudicati rispettivamente primo e secondo posto nella categoria superiore, gareggiando con atleti anche cintura nera 1° dan.

Da sottolineare anche le buone prove di Gabriele Barsanti, Arianna Lombardi, Miranda Morini, Edoardo Pieri e Tommaso Santoro tra i bambini e Fabio Mango, tra gli adulti, tutti nella specialità kata, che pur non arrivando al podio hanno espresso una padronanza della tecnica non comune per il loro grado, a riprova dell’ottima preparazione della Palestra Samurai Karate del M°Marino Lombardi.

Nonostante la partecipazione di numerose compagini toscane, le allieve della Palestra Samurai Karate non si sono lasciate sfuggire l’occasione per conquistare l’accesso agli ambiti Campionati Assoluti.

L’atleta Eleonora Gregori, 2° dan, si è distinta nuovamente gareggiando nella categoria seniores, nella specialità kata, aggiudicandosi l’argento; Elisa Varetti, 1° dan, ha conquistato l’argento gareggiando nella categoria seniores per la specialità kata.

Ottimo lavoro anche nel kumite e nel fukugo, dove l’atleta Eleonora Gregori, si è classificata seconda, conquistando l’argento in entrambe le specialità.

Al campionato toscano ha partecipato anche l’atleta Francesca Pezzuti, cintura marrone, che si è piazzata al 3° posto nella categoria juniores gareggiando nelle specialità kata e kumite con atlete pari grado e 1° dan.

Grande soddisfazione per gli istruttori che hanno lavorato duramente per preparare le tre atlete a questo appuntamento agonistico e soprattutto per il maestro Marino Lombardi che vedrà le proprie allieve partecipare ai Campionati Assoluti il 9 e il 10 giugno a Lido di Ostia per il titolo italiano.