Le Mura Spring, le Under 18 conquistano l'accesso all'Interzona

giovedì, 26 aprile 2018, 08:48

Le Mura Spring Lucca - Bull Basket Latina 60-59

Parziali (14-22; 16-14; 10-13; 20-10)



Le Mura Spring Lucca: Caputo n.e., Cerri Ca. 5, Cerri E. n.e., Cerri Co. 8, Ragghianti 2, Morettini 9, Rapè 6, Lorenzin, Lazzarini 4, Salvestrini 16, Michelotti 6, Lenzi 4 . All.: Rastelli. Ass. Benedetti



Le Under 18 dopo aver primeggiato nel campionato regionale, conquistano l'accesso all'Interzona con la vittoria contro Bull Basket Latina sul parquet neutro di Marsciano (PG). L'Interzona è la fase interregionale che precede le finali nazionali che quest'anno si svolgeranno per le U18 a Battipaglia (SA) dal 20 al 26 Maggio.



Le lucchesi partono contratte per la fisicità delle avversarie, non riescono ad imporre il loro ritmo e sprecano molto dai tiri liberi. Il primo quarto si chiude sul 14-22.Nel secondo quarto le lucchesi arrivano ad essere sotto di 15, ma iniziano a ricucire e vanno all'intervallo lungo con uno scarto di 6 punti (30-36).Il terzo quarto si apre con un break di Latina che va avanti di 13, ma le lucchesi tengono e riescono a chiudere sul 40-49.A 2'30" dalla fine Lucca è ancora sotto di 6, il coach chiama il Time out e dà la scossa alla squadra. Le Spring iniziano a giocare come sanno e appena sono sopra prendono il controllo della gara definitivamente.Gli ultimi 10 secondi sono lunghissimi, con falli sistematici delle avversarie e ancora errori dalla lunetta (32% di realizzazioni), ma arriva la meritata vittoria."Ora ricarichiamo le batterie - commenta un soddisfatto coach Rastelli - e prepariamoci a questa Interzona che si giocherà da lunedì a mercoledì prossimi nelle Marche".