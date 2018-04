Le Mura Spring Under 14 domina anche sul Ghezzano Pisa: ora è sola al comando dei Play Off

Altri articoli in Sport

venerdì, 27 aprile 2018, 12:55

Record personale anche per Martina Bertella sui 200 metri piani con 26,96’’, valevole per la terza posizione nella categoria allieve

venerdì, 27 aprile 2018, 12:43

Il podismo non competitivo lucchese e non solo, in festa questa domenica 29 aprile con la doppia premiazione dell'attività svolta dai gruppi sportivi e al tempo stesso dei podisti nello scorso 2017 durante le marce non agonistiche valide come prove del calendario Trofeo Podistico Lucchese (Tpl) e del circuito de...

venerdì, 27 aprile 2018, 10:35

Dopo la prevista larga sconfitta di Tavarnuzze con la Florentia, l'Acf Lucchese del presidente Marco Chiocchetti affronta in casa ( domenica 29 Aprile 2018, ore 15, stadio di Porcari) una formazione che la segue in classifica, ma che nelle ultime giornate ha dato dimostrazione di grande condizione fisica e mentale

venerdì, 27 aprile 2018, 09:33

Oggi (venerdì 27 aprile) e domani (sabato 28 aprile) al Palasport Bowling Lucca in via Corsica a S. Vito si terranno due giornate di importanti competizioni di bowling integrato organizzate dall’Asd L’Allegra Brigata di Marlia in collaborazione con il pala bowling stesso

giovedì, 26 aprile 2018, 22:25

Il Campionato Italiano di Dodgeball organizzato da CSI e Associazione Italiana Dodgeball si è concluso domenica 22 aprile al Pala Costa di Ravenna, in un palcoscenico degno di uno spettacolo simile e in grado di intrattenere al meglio i tanti appassionati sugli spalti

giovedì, 26 aprile 2018, 11:03

Annata straordinaria per la formazione allestita in collaborazione con i Titani Viareggio che può puntare alla promozione nel campionato Elite. Domenica al Romei sfida al Bologna