Sport



Le squadre storiche del calcio toscano

martedì, 24 aprile 2018, 17:42

L'Italia ha una grande tradizione calcistica che si riflette sia nei successi della nazionale sia in quelli che le sue principali squadre di club hanno ottenuto in Europa. Il calcio in Italia è cultura ma per molti è addirittura religione, dato che scatena passione come in poche altre occasioni. Ogni regione ha le sue squadre principali, più o meno anziane o con più o meno storia.

Terra di passioni e di sentimenti, la Toscana è la casa di una serie di club che hanno militato in Serie A e hanno dato via a una serie di rivalità di una certa caratura. Tra tutte, spicca ovviamente la Fiorentina, oggi allenata da Stefano Pioli e alla ricerca di un posto nella prossima Europa League, sebbene il Milan sia favorita in questa lotta secondo le quote delle scommesse sul calcio più recenti. Campione d'Italia per l'ultima volta nel lontano 1969, la squadra viola, unica toscana adesso in Serie A, è da sempre una delle società più grandi d'Italia e può contare nel suo passato una serie di calciatori di livello altissimo, tra i quali spicca un certo Gabriel Omar Batistuta.

È chiaro che la Fiorentina sia il club più importante e con maggior audience della regione, ma esistono altre società toscane con una certa tradizione. Tra di esse troviamo la Lucchese, rifondata nel 2011 dopo il fallimento, che vanta ben 8 stagioni in Serie A, l'ultima delle quali è stata nella stagione 1951-52. Militante adesso in serie C, la squadra allenata da Giovanni Lopez è reduce da un'importante vittoria fuori casa e si trova adesso a quota 44 punti, piuttosto lontano dalla zona pericolosa. Tuttavia la grande epoca dei rossoneri risale agli anni '90, quando due bomber come Roberto Paci e Massimo Rastelli facevano la storia della Lucchese segnando insieme un goal dopo l'altro.

Un'altra storica società toscana è senza dubbio l'Empoli, che fino all'anno scorso militava in Serie A. Uno degli ultimi allenatori del club azzurro, tra l'altro, è stato Maurizio Sarri, che fa adesso faville con il Napoli. Con 12 campionati di Serie A disputati, l'Empoli è la terza società toscana di sempre per presenze nella massima serie a girone unico, preceduta dal Livorno, adesso in Serie C. Questi due club sono i più influenti della regione Toscana dopo la Fiorentina, sia per le ottime stagioni registrate negli ultimi anni sia per la presenza nelle loro rose di alcuni fenomeni come Antonio Di Natale (nell'Empoli) e Cristiano Lucarelli (nel Livorno).

Oltre ad esse vanno nominate anche il Pisa e il Siena, che hanno disputato rispettivamente 7 e 9 stagioni nella massima serie. Entrambe ormai passate in secondo piano anche per questioni economiche, sono comunque altre società storiche toscane che contribuiscono ad arricchire la tradizione calcistica della regione. Perché in Toscana esistono ben altre attrazioni oltre al capoluogo fiorentino, rendendo la regione uno spettacolo da scoprire sia dal punto di vista artistico che calcistico.