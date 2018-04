Sport



Libertas Femminile di nuovo in campo per il recupero del match contro Monsummano

lunedì, 2 aprile 2018, 17:30

Concluse le feste pasquali la Libertas Femminile torna di nuovo in campo. La prima squadra che gioca nel campionato di Serie C giocherà in casa mercoledì alle 16 il recupero del match della decima giornata contro il Giovanigranata Monsummano. Il torneo comunque si concluderà domenica con la gara in trasferta che vedrà le rossonere contrapposte alla Vigor. Torneranno in campo domenica anche le Giovanissime che disputeranno la Coppa Toscana e affronteranno alle 11 al campo di San Vito il Pontedera. Una competizione formata da quattro gironi con le ragazze di mister Del Carlo inserite nel girone con Pontedera e Pistoiese. Accede alle semifinali del 24 aprile soltanto la vincente del girone. Le finali si giocheranno invece il 3 maggio. Dopo la gara con il Pontedera le Giovanissime tornerano in campo sabato 21 aprile contro la Pistoiese, mentre il 14 riposeranno. Turno di riposo invece per le Juniores anche loro impegnate nella Coppa Toscana. Per loro la competizione inizierà sabato 14 con la trasferta di Firenze dove dovranno vedersela contro la Fiorentina Womes vincitrice del campionato.

“Mercoledì – ha commentato mister Elena Bruno – recupereremo la gara contro il Monsummano, mentre domenica chiuderemo il campionato di Serie C. Finalmente con le Juniores e le Giovanissime inizieremo a giocare anche la Coppa Toscana in attesa del via della fase nazionale. Come sempre vogliamo cercare di ben figurare in tutte le competizioni, ma sono sciura che le ragazze daranno il massimo come sempre”.