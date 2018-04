Sport



Lo Skating Club supera tre prove

sabato, 7 aprile 2018, 13:16

L'asd Skating Club Lucca di pattinaggio artistico a rotelle, dopo mesi di preparazione, ha iniziato la primavera partecipando a tre gare dalle quali ha ottenuto numerosi podi.

L'allenatrice Patrizia Meglio ha presentato alle gare le sue atlete migliori inserendole in diverse categorie selezionate per età e difficoltà, visto che le giovani pattinatrici hanno età che variano dai 5 ai 22 anni. Hanno partecipato alle gare: Barsali Irene, Battistoni Caterina, Battistoni Natalia, Bernacchi Vittoria, Consani Emma, De Gregorio Beatrice, Giannini Margherita, Grimaldi Marianna ,Guidugli Chiara, Lepori Emma, Olivieri Viola, Orsi Ambra,Pellegrini Aurora, Simoni Aurora, Storai Sofia.

Al trofeo Aics intitolato "Mirko e Michela", quarta edizione, di Fucecchio, lo Skating Club Lucca, oltre agli altri buoni risultati, ha guadagnato la medaglia d'oro per Emma Lepori (categoria Classic Basic Ragazzi 2006) e Margherita Giannini (categoria Classic Plus Principianti 2008), oltre alla medaglia d'argento per Caterina Battistoni (categoria Classic Plus Ragazzi 2005) e alla medaglia di bronzo per Marianna Grimaldi (categoria Classic Basic Principianti 2005) .

Ai campionati provinciali di Lucca Uisp tenutesi a Forte dei Marmi la nostra Bernacchi Vittoria è arrivata terza per la categoria Formula F2 gruppo B.

Al trofeo Libertas "Le stelline" di Viterbo del 16-18 marzo 2018 le nostre atlete hanno brillato in tutte le loro categorie. Il primo posto è stato ottenuto da Simoni Aurora, seguita da Storai Sofia, (categoria Percorso A 2010), Olivieri Viola ha vinto nella categoria Percorso C 2006, Battistoni Caterina al primo posto e Consani Emma al terzo per la categoria Percorso D 2005, Barsali Irene (categoria Percorso B 2009) si è classificata seconda, Orsi Ambra è arrivata al terzo posto nella categoria Percorso A 2011, medaglia d'argento per Giannini Margherita (categoria Percorso D 2008) e De Gregorio Beatrice per la categoria A3 2007.

La presidente e allenatrice Patrizia Meglio si congratula con le sue allieve e continua con concentrazione la preparazione delle prossime imminenti sfide di aprile e maggio 2018.