Lorenzo Frugoli e Samuele Giuliano in cerca di gloria al torneo nazionale “Alberto Mura"

giovedì, 5 aprile 2018, 09:10

Da venerdì 6 aprile fino a domenica 8 a Cascia (Perugia) si svolgerà il Torneo Nazionale “Alberto Mura“ ,gara ad invito della Federazione Pugilistica Italiana riservata a Schoolboy, Junior e Youth (nati nel 2001). Due i pugili lucchesi selezionati per questo primo importante appuntamento ufficiale della stagione 2018 : Lorenzo Frugoli ( classe 2003 Junior categoria 66 kg , 13 vittorie e 9 sconfitte campione d’Italia negli schoolboy ’17 ) e Samuele Giuliano ( anche lui 2003 Junior categoria 75 kg . 9 vittorie e 1 sconfitta , campione d’Italia schoolboy nei 75 kg ma anche vincitore dell’edizione del Mura sempre 2017) . In questa edizione i due promettenti pugili lucchesi allenati da Giulio Monselesan ( Frugoli ) e da Massimo Giuliano ( Samuele ) affronteranno la categoria degli junior in girone da quattro contro avversari di varie regioni italiane , comunque il meglio della categoria ( sono esclusi i pugili che hanno indossato la maglia azzurra ) e l’impegno si preannuncia tutt’altro che facile per i due portacolori lucchesi .Primo anno da junior ,la speranza di ben riuscire è tanta cosi come le difficoltà da affrontare sul ring ma questo è già uno degli obbiettivi a cui puntare per maturare esperienza e puntare poi nella seconda parte del 2018 decisamente al campionato regionale Assoluto per staccare il pass della finale nazionale .

Nel frattempo fermo il neo professionista Marvin Demollari per infortunio ( frattura mano ) in attesa dei tempi di recupero che non saranno brevi ,un nutrito gruppo di pugili agonisti si prepara per i prossimi impegni a cominciare da Marvin Ademaj che combatterà a Firenze nella sera di Venerdi 8 , mentre il 15 sempre Firenze saliranno sul ring Nicola Santi , Alessio Micheletti e Elisa Tripoli .