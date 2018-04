Sport



Maranello Corse, al Rally della Romagna un tandem d'attacco 'verde' con Lorenzo Grani e Mauro Arati

venerdì, 6 aprile 2018, 17:34

C'è davvero tanto della Maranello Corse nel Rally della Romagna in programma il prossimo week-end nel Cesenate: oltre a Roberto Vellani, uno dei grandi favoriti al successo, alla prima gara del Campionato Regionale Acisport prenderanno parte anche due giovani emiliani di buon valore. Con particolare piacere, Maranello Corse schiera da questa occasione Lorenzo Grani, uno degli Under 25 più in vista a livello nazionale dopo le brillanti stagioni dalle quali è reduce il pilota di Maranello.

Il Romagna segnerà il rientro alle gare del figlio d'arte dopo la lunga pausa invernale: per l'occasione, Grani correrà con la propria Peugeot 106 – iscritta in classe Prod E6; nella foto di Dino Benassi, il pilota modenese in gara lo scorso anno su questa vettura – e, affiancato dalla garfagnina Chiara Lombardi, salirà sul palco partenza di Savignano sul Rubicone con l'intento di riprendere confidenza con la guida dopo questi mesi d'inattività: "Ho davvero una gran voglia di correre, ma in Romagna vado per verificare se... mi ricordo ancora come si fa ad andare in macchina (ride, ndr). L'ultimo rally completato su asfalto risale ad oltre sette mesi fa, quindi stavolta penserò solo a riattivare i meccanismi da pilota e riallacciare il feeling con la mia coequipier Chiara Lombardi. Il rally è praticamente una novità: l'avevo corso nel 2014, ma da allora il percorso è stato in gran parte rivisto. Insomma, andiamo per divertirci e per vedere cosa riusciamo a fare", conclude il forte modenese, il cui programma per il resto della stagione è ancora da definire per ragioni professionali.

Se Grani, al di là della ruggine invernale, sarà un probabile protagonista della gara, da seguire sarà anche la gara di Mauro Arati (nella foto di Massimo Carpeggiani, in azione all'Appennino Reggiano 2017). Il 31enne pilota di Toano (Reggio Emilia) si schiererà con una Renault Clio in classe N3, affiancato dal cugino Nicolò, e punta a concedere il bis dell'ottima prestazione sfoderata nella passata edizione del rally romagnolo, culminata con un brillante successo di classe.