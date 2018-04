Sport



Maranello Corse brinda all'argento di Roberto Vellani al Rally della Romagna

martedì, 10 aprile 2018, 22:17

Più che positivo il secondo posto conquistato dal pilota reggiano nella prima gara del Campionato Regionale Acisport; sfortunati invece i due giovani Grani ed Arati, appiedati da noie meccaniche, mentre Paolo Arbizzani rompe il ghiaccio con un incoraggiante quarto posto nel rally storico.

Più luci che ombre: si chiude con un bilancio positivo la spedizione romagnola di Maranello Corse. Al Rally della Romagna, primo dei cinque appuntamenti sul quale si articola il Campionato Regionale Acisport, la scudiera geminiana raccoglie un prezioso secondo posto assoluto con Roberto Vellani (foto Zini). Il pilota reggiano, campione regionale in carica, parte con l'intento di bissare il successo del 2017 ma, preso atto della competitività del locale Pisi, preferisce adottare una condotta di gara giudiziosa, orientata ad incamerare punti pesanti in ottica campionato. Vellani, affiancato dal navigatore di Fiorano Fabio Cangini, tiene così un ritmo che consente alla sua Peugeot 208 della MM Motorsport di tenere nel mirino il battistrada ed a debita distanza il baldanzoso campione turco Cukurova, mettendo infine in saccoccia sei, pesanti punti che si riveleranno certamente molto utili a fine stagione. L'ottimo argento romagnolo permette a Vellani di avvicinarsi al rally di casa, l'Appennino Reggiano, con massima serenità e fiducia.

Non vedono invece il traguardo di Savignano i due giovani schierati dalla scuderia modenese: il 24enne di Maranello Lorenzo Grani (con la garfagnina Chiara Lombardi) abbandona nel corso della seconda prova a causa di un contrattempo meccanico sulla propria Peugeot 106 (classe Prod E6) curata da Bierremotorsport-SportAuto Manicardi; nel finale si arresta la corsa del 32enne di Toano Mauro Arati – affiancato dal cugino Nicolò -, fermato dal cambio della Renault Clio quando è davanti a tutti in N3/Prod S3.

Pollice decisamente su anche per l'atteso ritorno ai rally di Paolo Arbizzani. Il 70enne di Bologna, in gara con il navigatore modenese Daniele Bendetti, porta la Opel Kadett GSI curata da Lorenzo Gilli ad un brillante quarto posto assoluto nel Rally Colline di Romagna, ovvero la gara storica organizzata da Prosevent. L'esperto pilota felsineo fa tutto bene, raccogliendo un piazzamento ai piedi del podio che dà morale in prospettiva futura.