Sport



Maranello Corse svetta anche in Trentino: Stragliotto-Carlesso subito a segno al Valsugana Historic Rally

lunedì, 23 aprile 2018, 23:15

La prima prova del Trofeo Rally di Zona del Nordest vede l’equipaggio bassanese conquistare un solido successo nella classe J1-A/2000 del 4° Raggruppamento.

Missione trentina compiuta a buon… Ritmo: sì, va in archivio nel migliore dei modi la partecipazione a Valsugana Historic Rally della scuderia emiliana. L’equipaggio composto dai bassanesi Marco Stragliotto e Silvia Carlesso (nella foto di Davide Cesario) ha infatti vissuto un ottimo esordio stagionale, portando la propria Fiat Ritmo battente colori Maranello Corse ad un convincente successo nella classe J1-A/2000 del 4° Raggruppamento. Primato costruito con una prestazione di buonissimo valore, intensa, regolare e mai sopra le righe. Incipit convincente, che consente al duo vicentino d’intascare punti pesanti nel Trofeo Rally di Zona, il campionato interregionale riservato alle vetture storiche che costituisce il terreno di caccia dell’equipaggio.

A raccontarci il film della gara ci pensa il… regista stesso. “Sono partito un po’ contratto – attacca Stragliotto -, faticando sulla seconda e terza prova speciale, poi ho ripreso ad esprimermi sui miei standard abituali. All’inizio ho stentato perché, tra le modifiche che ho apportato alla mia Fiat Ritmo nel corso dell’inverno, ce n’è stata una importante al cambio; io, però, nelle prime fasi lo utilizzavo com’ero abituato a fare in passato, perdendo velocità in uscita di curva. Una volta compreso il mio errore, tutto è andato a posto e ci siamo divertiti davvero molto, staccando anche tempi più che soddisfacenti. Quando il nostro diretto rivale si è fermato, abbiamo gestito il resto della corsa, evitando di rischiare di compromettere un risultato per noi importante in ottica campionato, mantenendo comunque un passo più che buono che ci ha permesso, alla fine, di chiudere in una posizione più che soddisfacente nella classifica assoluta, in mezzo a vetture molto più potenti della mia. Il bilancio è del tutto positivo, sono molto felice che la mia Ritmo del 1984 – che preparo di persona sin da quando, quattro anni fa, ho potuto riproporla nei rally come vettura ‘storica’ – si sia confermata subito veloce ed in condizioni di assetto ottimali. Abbiamo fatto anche le scelte ideale degli pneumatici, in una giornata molto calda che ci ha messo alla prova fisicamente. Condivido questo positiva prima uscita stagionale con la mia navigatrice Silvia Carlesso, al solito bravissima in ogni momento della gara, sin dalle fasi di preparazione”.

Il prossimo impegno stagionale di Marco Stragliotto e Silvia Carlesso sarà il Rally Campagnolo, ad inizio giugno: una gara dal valore particolare, sia perché sarà il primo rally sulle strade della propria provincia, sia perché, in qualità di rally valido per il Campionato Italiano, il Campagnolo assegnerà un punteggio maggiorato nel Trofeo di Zona.