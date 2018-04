Sport



Per la Fiorentina è una Spal... lata a metà, al Franchi finisce 0 a 0

lunedì, 16 aprile 2018, 08:46

di marco materassi

Si ferma a sei la striscia di vittorie consecutive della Fiorentina, nell'anticipo delle 12,30 la squadra viola si fa imporre il pari da una Spal brava a difendersi con ordine, buona organizzazione tattica e un pizzico di fortuna. Non sono bastati novanta minuti più recupero per trovare quel gol che avrebbe voluto dire settima vittoria consecutiva e l'aggancio al Milan al sesto posto. Più di venti tiri scagliati, tre o quattro occasioni nitide, ma la porta difesa dal bravo Meret è rimasta inviolata.



Quello della scarsa precisione è stato il tasto dolente toccato anche da mister Pioli in conferenza stampa, dove molto onestamente ha ammesso che se tiri tanto e non trovi la porta non si può parlare di sfortuna, c'è qualcosa che va migliorato e su cui lavorare. Strano il pallone, solo sette giorni fa all'Olimpico con tre tiri la viola segnava due reti e oggi con due dozzine di conclusioni nemmeno uno.



In uno splendido stadio, con tanta gente nonostante l'orario inconsueto, con un tifo caldo e incessante Pezzella e co. hanno cercato in tutti i modi di trovare la via della rete, ma ci sono giornate in cui potresti giocare due giorni senza che il gol arrivi. Oggi è stata una di queste giornate. Niente delusione però, perché anche oggi la squadra ha giocato e lottato, dimostrando che quello che da diverse settimane la sta accompagnando, il dovere morale di giocare per il suo capitano, non è finito. Anche oggi il gruppo ha cercato fino alla fine, anche quando le energie erano al lumicino la vittoria, è quello che la sua gente vuole, una squadra che non molli mai, che creda fino al triplice fischio finale di vincere.



Oggi è andata così, ma mercoledì si torna di nuovo in campo, al Franchi arriva la Lazio, un'altra partita difficile, un'altra gara da affrontare tutti insieme: squadra, tifosi e società, in una ritrovata unità di intenti, quell'unità che Davide Astori ha sempre chiesto e auspicato.Per finire una nota di sana ironia:quando circa al decimo del primo tempo l'arbitro Orsato, uno dei migliori in campo ha fischiato un calcio di rigore a favore della Spal, decisione poi annullata per l'intervento del Var, dalla Fiesole, il covo più caldo del tifo viola è partito un coro, con chiaro riferimento alle parole di Buffon mercoledì sera: sei insensibile, sei insensibile.Ironia Fiorentina che anche in un pomeriggio un po' così così ha strappato a tutti in sorriso. La Fiorentina ha pareggiato, la sua curva ha vinto.