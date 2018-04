Play-off: match ball per la Geonova a Montale

Altri articoli in Sport

martedì, 24 aprile 2018, 23:40

21 e 22 aprile primo week-end "estivo" per la temperatura assimilabile più a quella di fine giugno che non a quella di fine aprile. Bel sole dunque ma tanto tanto caldo che è stato propizio per alcuni degli atleti Asd marciatori Antraccoli, mentre è stato un bell’handicap per molti altri...

martedì, 24 aprile 2018, 17:42

L'Italia ha una grande tradizione calcistica che si riflette sia nei successi della nazionale sia in quelli che le sue principali squadre di club hanno ottenuto in Europa. Il calcio in Italia è cultura, ma per molti è addirittura religione, dato che scatena passione come in poche altre occasioni.

martedì, 24 aprile 2018, 12:46

Era un ritorno in pista attesissimo quello di Vito di Bari, e il fuoriclasse pugliese non ha deluso le aspettative: al suo debutto in maglia biancoceleste infatti, dopo due anni di stop dovuto ad una complicazione medica alla pianta del piede, Di Bari regala alla Virtus Lucca una prestazione pregevolissima...

martedì, 24 aprile 2018, 09:55

Arriva a Lucca il rugby senza placcaggio adatto a tutti. Un’altra iniziativa della società rossonera per avvicinare sempre più appassionati al rugby

martedì, 24 aprile 2018, 08:52

La prova più impegnativa l'ha portata a termine Andrea Rosellini alla "Eco Marathon di Bagno a Ripoli", dove è riuscito a cogliere un bel 12° posto assoluto e 2° di categoria, con il tempo di 4h e 24'49"

lunedì, 23 aprile 2018, 23:15

La prima prova del Trofeo Rally di Zona del Nordest vede l’equipaggio bassanese conquistare un solido successo nella classe J1-A/2000 del 4° Raggruppamento