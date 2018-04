Ritorna a Lucca il 6 maggio la mezza maratona

Altri articoli in Sport

venerdì, 20 aprile 2018, 11:47

Se la gara di domenica prossima sarebbe stata la più difficile da affrontare per l'Acf Lucchese in condizioni normali, con tre squalificate l'impresa diventa proibitiva

venerdì, 20 aprile 2018, 11:27

Turno di vittorie per le ragazze de Le Mura Spring. A portare a casa il risultato le formazioni under 16, under 14 silver, e under 14 gold

giovedì, 19 aprile 2018, 15:34

La maratona di Boston rappresenta una delle competizioni più prestigiose e famose al mondo, per la sua storia e tradizione. Qua ci fu quel terribile attentato nel 2013 che provocò morti, feriti e tanta paura ma lo sport e la voglia di vivere non si sono fatti vincere e Boston...

mercoledì, 18 aprile 2018, 12:08

Il pilota di Cassola al primo impegno del Trofeo Rally di Zona dedicato alle auto-storiche: a Borgo Valsugana, il 44enne cercherà un buon piazzamento con la sua Fiat Ritmo gruppo A

mercoledì, 18 aprile 2018, 10:02

L'avversario con il quale la Geonova si dovrà confrontare al meglio delle tre partite è il Montale, proprio la squadra con cui i ragazzi di Piazza hanno chiuso il campionato, contro la quale hanno rimediato una delle sei sconfitte subite, su ventisei partite giocate di un lunghissimo campionato di C...

mercoledì, 18 aprile 2018, 09:04

Sono esattamente trenta anni che a Lucca non vengono disputati dei Campionati di Pugilato, nel 1988 il Palatagliate ospito’ addirittura i Campionati Italiani Assoluti di Pugilato organizzati dalla Pugilistica Lucchese che allora associava il suo nome alla “Baldini Vernici“