Rugby Lucca batte il Bellaria e mantiene il primato

lunedì, 23 aprile 2018, 09:36

Missione compiuta per il Rugby Lucca. Contro il Bellaria Cappuccini, la formazione rossonera era chiamata a dare una prova di forza e un chiaro messaggio alle rivali per la promozione in vista dello scontro diretto esterno contro il Prato di domenica prossima. Imponendosi nettamente per 43-7, capitan Mei e compagni hanno centrato in pieno l’obiettivo grazie ad una prova d’autorità. Un successo che permette ai lucchesi di rimanere in vetta alla classifica della poule promozione di serie C2.

Partita mai veramente in discussione per i rossoneri che dopo 10 minuti già conducevano per 10-0 grazie alle mete di Consonni e Marconi. Lucca gioca sul velluto e chiude la prima frazione segnando altre tre mete. Nella ripresa, reazione d’orgoglio della formazione ospite che costringe Lucca nella propria metà campo ma la squadra di casa difende con ordine. Nel momento migliore degli ospiti, Lucca però torna a segnare con il rientrate Bogliolo che chiude definitivamente l’incontro. Alle fine, saranno 7 le marcature lucchesi con quelle di Marconi (saranno 3 per lui), Pippi e Serafini. Solo a risultato ormai ampiamente acquisito, la formazione di Pontedera riesce a marcare la meta della bandiera, ininfluente ai fini del risultato finale.

Una bella prova dunque per gli uomini di mister Matteo Giovannico contro un avversario tutt’altro che facile: nella partita di andata infatti Lucca aveva dovuto difendere la vittoria con le unghie e con i denti. Un successo che non serve solo a mantenere la vetta della classifica ma che fa bene anche al morale in vista dello scontro diretto di Prato contro i Gispi Tigers (vittoriosi sul Florentia per 28-17) della prossima settimana. Una sfida decisiva in ottica promozione dove si affronteranno prima e seconda della poule. Chi vince mette un piede in C1.